Spis treści: 01 Skąd się biorą błędy podczas rozwiązywania zagadek matematycznych?

02 Jaka jest kolejność wykonywania działań matematycznych? Nie wszyscy pamiętają

03 Jak prawidłowo rozwiązać to działanie?

Skąd się biorą błędy podczas rozwiązywania zagadek matematycznych?

Największy problem podczas rozwiązywania zagadek matematycznych sprawia kolejność wykonywania działań, która może generować sporą ilość błędów. Jedno małe niedopatrzenie może namieszać w całym zadaniu. Mimo że kolejności wykonywania działań uczą się dzieci w szkołach podstawowych, to nawet osoby dorosłe o niej zapominają.

Zobacz również: Jak wspomóc oczyszczanie dróg oddechowych u dzieci?

Jaka jest kolejność wykonywania działań matematycznych? Nie wszyscy pamiętają

W życiu dorosłym mało osób pamięta jak prawidłowo wykonywać działania matematyczne. Od czego należy zacząć? Obliczając zadania, należy pamiętać o następującej kolejności:

Reklama

Działania w nawiasach Potęgowanie i pierwiastkowanie Mnożenie i dzielenie Dodawanie i odejmowanie

Istnieją również działania przemienne, a do nich należy mnożenie, dodawanie i odejmowanie. Oznacza to, że liczby, które są mnożone, można przestawić dowolnie kolejnością i nie będzie to wpływało na wynik zadania.

Zobacz również: Czy katolicy muszą wybaczyć zdradę? Ksiądz mówi jasno

Jak prawidłowo rozwiązać to działanie?

To proste i krótkie zadanie matematyczne może być trudne i uciążliwe dla wielu osób dorosłych, mimo iż jest to zagadka na poziomie czwartej klasy podstawowej. Jeżeli dawno nie rozwiązywaliście zadań matematycznych, należy podejść do tego ćwiczenia z dużą dozą cierpliwości. Jeśli w jednym równaniu występuje mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie musisz przestrzegać wyżej wymienionych reguł. Zajmiemy się teraz następującą zagadką: 6 : 2 (2+1). Oto prawidłowa kolejność wykonywania działań, aby rozwiązać to zadanie:

6 : 2 (2+1) = ? 6 : 2 * 3 = ? 3 * 3 = 9

Najpierw należy zacząć od działań w nawiasach, następnie przejść do dzielenia i na koniec zostawić mnożenie, w ten sposób otrzymacie liczbę 9, która jest prawidłowym wynikiem. Internauci mają wiele teorii na temat prawidłowej odpowiedzi. Często uważają, że wynik powinien wynosić 1, 3 lub 12. Jest to konsekwencją błędnej kolejności wykonywania działań.

Zobacz również: Pięć najgorszych nawyków po przebudzeniu. Robi tak niemal każdy