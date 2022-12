Mało nie zginęła w solarium. Finał opalania mógł być tragiczny

Natalie Rene korzystała z oferty solarium, gdy jej wizyta przerodziła się w dosłowne piekło na ziemi. Leżąc nago na łóżku do opalania myślała, że to będzie właśnie jej trumna, a wszystko przez to, że pokrywa maszyny nie podnosiła się mimo wysiłków kobiety. Sytuacja rozwijała się niezwykle dramatycznie.

Zdjęcie Solarium może wywoływać raka skóry / 123RF/PICSEL