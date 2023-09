Mamo – powiedz, jak się czujesz! Rusza kampania edukacyjna dotycząca tematu zdrowia psychicznego u mam i kobiet w ciąży

Swój udział w akcji zadeklarowały najlepsze ekspertki z zakresu zdrowia okołoporodowego, m.in. doula Beata Jedlińska, fizjoterapeutka uroginekologiczna Beata Przała, położna Anna Kotlińska czy mama-influencerka - Zuza Skrzyńska, a hasztag #mamopowiedz już podbija media społecznościowe. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji Orlen.

Mamopowiedz.pl to kampania edukacyjna, za którą stoi Zespół Fundacji Admoveri wraz z ekspertkami - psycholożką Arletą Bluhm i ekspertką w zakresie neuronauki zdrowia psychicznego Dominiką Pikul. Twórczynie inicjatywy wzięły pod lupę zdrowie psychiczne u kobiet w ciąży i po porodzie, o którym wciąż w Polsce mówi się zdecydowanie za mało i za cicho. Poza szeroko pojętą profilaktyką depresji poporodowej na kampanijnym tapecie znajdzie się również temat depresji poporodowej u mężczyzn, która coraz częściej dotyka tatów w Polsce.

Dostępne statystyki wskazują na częstość występowania depresji poporodowej u kobiet na poziomie między 10% a 30%. Pamiętajmy, że depresja poporodowa może rozpocząć się w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku po porodzie i trwać nawet przez kilka lat. Jest ona najczęstszym problemem ze zdrowiem psychicznym występującym u kobiet po porodzie.

To bardzo poważne zaburzenie, które dotyczy nie tylko mamy: ma olbrzymi wpływ na partnera, rodzinę, a przede wszystkim na dziecko. Matki z depresją poporodową mogą mieć trudności z nawiązywaniem odpowiednich więzi emocjonalnych z dzieckiem. Nie pozostawia nam to żadnych złudzeń - 70% zaburzeń związanych z zdrowiem psychicznym zaczyna się już w dzieciństwie.

Te dane są zatrważające! Dlatego podczas kampanii będziemy zachęcały mamy do dbania o swoje zdrowie nie tylko dla siebie, ale i dla zdrowia dziecka - tłumaczy Arleta Bluhm, psycholożka z zespołu Mamopowiedz.pl, autorka kursu przeciwdziałającego depresji poporodowej.

O tym się nie mówi

Kampania edukacyjna Mamo - powiedz, jak się czujesz! jest odpowiedzią na zatrważający poziom edukacji w Polsce na temat depresji poporodowej, jej zapobieganiu oraz leczeniu. Już 19 września o godz. 14:00 w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20) odbędzie się wydarzenie dla kobiet w ciąży i mam z ekspertami z zakresu zdrowia psychicznego, terapii uroginekologicznej, a także ginekologii położniczej i laktacji. Ponadto podczas wydarzenia odbędzie się inauguracja kursu Mamopowiedz.pl, którego celem jest budowa odporności psychicznej mamy. Całość uzupełni warsztat dla mam pt. Samotność w ciąży.

Podczas zaplanowanych debat eksperckich uczestniczki będą mogły nie tylko zaktualizować swoją wiedzę na temat kobiecej profilaktyki zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim porozmawiać z ekspertami o trapiących je problemach oraz panujących mitach na temat kobiecego samopoczucia podczas ciąży i po porodzie.

Harmonogram wydarzenia i link do transmisji online: https://tiny.pl/cdl27

Co najważniejsze, na spotkaniach poruszane będą również tematy mało popularne, a czasem wręcz pomijane w dyskursie publicznym, takie jak np. samotność w ciąży, trudności z nawiązywaniem więzi z niemowlęciem czy inne, wciąż pozostające wśród młodych kobiet tematami tabu.

- Chcemy zmobilizować Polki do dbania o własne zdrowie psychiczne i zapewnić im niezbędną wiedzę, dzięki której będą mogły robić to we właściwy sposób. Internet pełen jest mało rzetelnych informacji, a na wizytę u psychologa czy psychiatry nadal decydujemy się zbyt późno, dopiero po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Wstydzimy się mówić o tym, że czujemy się samotne, zmęczone, że ciężko jest nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości - dotyczy to zwłaszcza młodych kobiet, które coraz częściej łączą macierzyństwo z rozwijaniem swojej kariery zawodowej. Najwyższy czas skończyć z tą autocenzurą i z pomocą najlepszych ekspertów pokazać kobietom, że siła tkwi przede wszystkim w nich samych - podkreśla Karolina Sztyler, Prezes Fundacji Admoveri.

O Mamopowiedz.pl

Projekt ma wiele celów, a jednym z jest redukcja tabu związanego z wyzwaniami emocjonalnymi, które pojawiają się w ciąży i zaraz po porodzie.

Poprzez Mamopowiedz.pl chcemy zachęcić przyszłe mamy do mówienia o swoich potrzebach, problemach i samopoczuciu. Wierzymy, że jeżeli jako społeczeństwo odpowiemy na potrzeby kobiety w ciąży, ona odpowie na potrzeby swojego dziecka.

Program Mamopowiedz.pl powstał, by nagłośnić problem dostępności wsparcia psychologicznego, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Rozumiemy, jak to jest być mamą w ciąży. To często brak czasu, brak środków na terapię oraz poczucie wstydu i osamotnienia. Podczas 12-tygodniowego kursu online uczymy przyszłe mamy praktycznych umiejętności, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami związanymi z macierzyństwem i trudnymi emocjami. Kurs oparty jest na terapii poznawczo-behawioralnej, jednej z najskuteczniejszych form leczenia depresji. Dodatkowo program obejmuje elementy psychoedukacji, ćwiczenia mindfulness, techniki redukcji stresu oraz grupę wsparcia dostępną online, gdzie mamy mogą otwarcie rozmawiać o problemach, z którymi się borykają. Nie czekaj, wejdź na mamopowiedz.pl - mówi Dominika Pikul, z zespołu Mamopowiedz.pl.

Mamo! Nie myl depresji poporodowej z baby bluesem

Zmiany hormonalne, które zachodzą u kobiety po porodzie, mogą powodować baby bluesa. Po porodzie ilość hormonów - estrogenu i progesteronu - nagle spada, wywołując wahania nastroju. U niektórych osób hormony wytwarzane przez tarczycę mogą gwałtownie spadać, powodując uczucie zmęczenia i przygnębienie.

Baby blues to uczucie smutku, które możesz odczuwać w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Aż 4 na 5 świeżo upieczonych rodziców (ok. 80%) doświadcza baby bluesa.

Czy Twój partner może mieć baby bluesa?

Okazuje się, że tak. Do 10% partnerów może odczuwać smutek lub doświadczyć depresji zaraz po urodzeniu dziecka.

Większość kobiet doświadcza baby bluesa 2 do 3 dni po urodzeniu dziecka. Ten stan może trwać do 2 tygodni. Zwykle ustępuje samoistnie i nie potrzebuje leczenia. Jeśli jednak nadmierne poczucie smutku trwa dłużej niż 2 tygodnie, powiedz o tym swojemu lekarzowi. Może chcieć sprawdzić, czy nie zmagasz się właśnie z depresją poporodową, co będzie kluczem do poprawienia Twojego nastroju. Objawy depresji poporodowej mogą być podobne do baby bluesa, ale są bardziej nasilone i trwają dłużej - mówi Arleta Bluhm, psycholożka

Polki gotowe na zmiany?

Jesienna odsłona Mamo - powiedz, jak się czujesz! to debaty eksperckie i warsztaty dla kobiet w ciąży i mam o charakterze otwartym. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 19 września od godz. 14:00 w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20) pod patronatem Krakowskiego Biura Festiwalowego. Natomiast 28 września o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja wydarzenia, tym razem w Gminnym Ośrodku Kultury w Skołyszynie, a patronat nad nią obejmie Gmina Skołyszyn (woj. podkarpackie).

Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie: https://tiny.pl/cdb9p

Projekt Mamopowiedz.pl sfinansowano ze środków Fundacji Orlen. Akcja odbywa się pod patronatem Miasta Kraków i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Za komunikację projektu odpowiada agencja Sztylery.pl. Więcej szczegółów dotyczących inicjatywy oraz planowanych wydarzeń znajduje się na oficjalnej stronie kampanii Mamopowiedz.pl oraz na profilach społecznościowych Mamopowiedz.pl

