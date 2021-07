Melinda French Gates i McKenzie Scott przekazują 40 milionów dolarów na wsparcie kobiet

Equality Can’t Wait Challenge, czyli równość nie może czekać

Equality Can’t Wait Challenge to konkurs, w którym zostały nagrodzone najlepsze pomysły na rozwiązanie problemu nierówności płci do 2030 roku. Konkurs jest organizowany przez firmę inwestycyjną Pivotal Ventures należącą do French Gates. Jednocześnie jest współfinansowany ze środków McKenzie Scott oraz fundację rodziny miliardera Lynna Schustermana.



Spośród 550 kandydatów wyłoniono czterech, którzy zaproponowali innowacyjne sposoby mające na celu poprawę życia kobiet. Nagrodzono plan stworzenia publicznie finansowanej opieki nad dziećmi. Kolejnym kreatywnym pomysłem jest organizowanie szkoleń dla kobiet, które chciałyby rozpocząć karierę programistek, a także wspieranie młodych kobiet w trakcie studiów oraz na początku kariery zawodowej. Ostatnim z nagrodzonych pomysłów jest pomoc w rozwijaniu wpływowych firm prowadzonych przez Amerykanki.



Na realizację każdego z projektów przeznaczono 10 milionów dolarów. Podjęto także decyzję o nagrodzeniu dwóch finalistów konkursu Equality Can’t Wait Challenge. Każdy z nich otrzyma po 4 miliony dolarów na kontynuację swojego projektu.

Pierwszy projekt zakłada zwalczanie przemocy fizycznej, seksualnej oraz innych form przemocy ze strony partnera, natomiast drugi opiera się na pomocy młodym kobietom w zwiększeniu ich aktywności politycznej.



Możemy przełamać schematy historii i posunąć naprzód równość płci, ale musimy zobowiązać się do wspierania organizacji, takich jak te, które otrzymują dziś nagrody, które są gotowe, by wspierać kobiety i dziewczęta. Melinda French Gates

