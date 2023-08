Meteorolodzy zapowiadają kolejne nawałnice. Wydano ostrzeżenia w kilku województwach

Grażyna Torbicka zdradziła sekret idealnej sylwetki. Jest prosty

Silny wiatr na Pomorzu. Wydano pomarańczowe alerty

7 sierpnia we wszystkich nadmorskich powiatach wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przez silnym wiatrem, które obowiązywało będzie do wtorku do godziny 14. Jak podają synoptycy, prawdopodobieństwo wichur w tamtych regionach wynosi 80 proc.

Prognozuje się, że wyjątkowo silny wiatr nadejdzie w nocy z poniedziałku na wtorek i osiągnie prędkość 50-65 km/h. Porywy natomiast momentami mogą osiągnąć aż 100 km/h, punktowo nawet 110 km/h. Silny wiatr będzie napływał z kierunków zachodnich. Ostrzeżenia dotyczą również głębi Pomorza, gdzie wiatr osiągnie średnio 30-45 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu oraz południowego zachodu.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe nad polskim morzem przewiduje się z uwagi na już zarejestrowane na stacjach porywy. W poniedziałkowy poranek w Kołobrzegu wichura osiągała średnio 65 km na godz., a siła podmuchów dochodziły już do 94 km na godz. Jak zapowiadają synoptycy - to dopiero początek.

Wichury na Pomorzu. Jakie mogą być konsekwencje?

Eksperci alarmują, że tak silny wiatr może m.in. łamać drzewa, uszkadzać linie energetyczne, a tym samym przyczyniać się do utrudnień komunikacyjnych. Zarówno do mieszkańców jak i turystów apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności i zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.

Prognoza pogody na 7 sierpnia. Nawałnice również na południu kraju

To nie koniec fatalnych prognoz na dzisiejszy dzień. Meteorolodzy podali również, że w woj. śląskim, małopolskim oraz podkarpackim w poniedziałek mogą wystąpić burze oraz intensywny deszcz - nawet 25 mm, a także silne porywy wiatru dochodzące do 70 km/h. Niewykluczone, że pojawi się również grad.