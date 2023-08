Wakacje miały być rajem. Okazały się być piekłem przez węża

Chorwacja jest istnym czarnym koniem urlopowych kierunków ostatnich lat. Króluje wśród wyborów Polaków, ale też kuszą się na nią inne narodowości.

Najlepsze campingi w Chorwacji. Turyści uwielbiają je za niskie ceny i spokój

Najnowsza prognoza pogody dla Polaków planujących wyjazd do Chorwacji

Polka opowiada o upałach we Włoszech. "Moje życie skupia się na przetrwaniu"

Zapomniana wyspa Chorwacji. Tańsza i spokojniejsza niż Hvar czy Brač Piękne plaże, niemal pewna pogoda, dobre jedzenie, stosunkowo niskie ceny i piękna natura przyciągają ludzi z całego świata. To ostatnie jednak może okazać się niezwykle niebezpieczne i zamiast podziwiać faunę i florę Chorwacji, urlop może zakończyć się tragedią.

Zobacz też: Polacy podbijają chorwacki rynek nieruchomości. Eksperci podają ku temu słuszny powód. Ile kosztuje dom w Chorwacji?

Tak było w przypadku 6-letniego Belga, który wraz z rodzicami spędzał wakacje w Chorwacji. Jak relacjonował ojciec dziecka w rozmowie z RTL Info, podczas wycieczki do jednego z narodowych chorwackich parków, syn zaczął nagle krzyczeć, a oniemieli rodzice nie wiedzieli, co wywołało taki stan u ich dziecka.

Reklama

Okazało się, że chłopca ukąsił jadowity wąż, a zobaczyła go już wbitego w ciało dziecka matka poszkodowanego.

Efa piaskowa, czyli gatunek jadowity, na który należy uważać będąc w Chorwacji

Rodzice ruszyli dziecku na pomoc, starając się jak najszybciej odczepić węża od skóry chłopca. Niestety, jak się później okazało, wężem była Efa piaskowa, nazywana też korbaczem pospolitym i jest to gatunek jadowity.

Zdjęcie Uważaj na żmije podczas spacerów także w Polsce / 123RF/PICSEL

Efa piaskowa należy do rodziny żmijowatych, stąd jej jadowitość. Żyje na terenach piaszczystych, skalnych, gdzie wygrzewa się w słońcu. Chorwacja jest więc idealnym miejscem do życia dla Efy.

Zobacz też: Dość cwaniactwa na wakacjach w Chorwacji. Gminy wypowiadają wojnę

W przypadku ukąszenia przez korbacza pospolitego liczy się szybka reakcja i pomoc poszkodowanemu. Ze statystyk wynika, że 5 proc. ukąszonych przez tego węża umiera. W przypadku dziecka należy działać jak najszybciej się da, bo jad Efy piaskowej jest mocny i wpuszczony w niewielkich rozmiarów organizm, może skończyć się śmiercią dla ofiary.

Belgijska rodzina szybko wezwała pomoc, a chłopiec w szpitalu otrzymał antidotum, a dzięki szybkiej reakcji rodziców i lekarzy, jad nie zdążył objąć całego krwioobiegu i nie doszło do całkowitego zaburzenia krzepliwości krwi.

Jakie węże występują w Chorwacji? Lepiej zwróć na nie uwagę, wybierając się tam na wakacje

Efa piaskowa to niejedyny gatunek jadowitego węża występującego w Chorwacji. Gatunków jadowitych w tym kraju są jeszcze trzy i warto je znać, wybierając się na urlop, by w porę zareagować na niebezpieczeństwo i zapobiec tragedii.

Prócz Efy Piaskowej na terenie Chorwacji spotkamy jeszcze inne węże z rodziny żmijowatych. Jednym z nich jest Vipera berus czyli żmija zygzakowata, znana także Polakom, bo jako jedyny gatunek jadowitego węża występuje w naszym kraju.

Umaszczenie żmii zygzakowatej jest mocno maskujące, więc zdarza się, że możemy po prostu na nią nadepnąć, nie zauważywszy jej i wtedy najczęściej dochodzi do ataku.

Co prawda ukąszenie tego węża jest bolesne i niebezpieczne, ale rzadko śmiertelne.

Zdjęcie Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż w Polsce, a także jeden z występujących w Chorwacji / 123RF/PICSEL

Często myloną ze żmiją zygzakowatą jest żmija łąkowa. Jest jednak mniejsza i wydziela mniej trujący jad, niż jej większa kuzynka.

To nie oznacza jednak, że nie jest jadowita. Po jej ukąszeniu też należy niezwłocznie udać się do szpitala, by tam zostało podane antidotum.

Zobacz też: Pyton na Podhalu. Wąż pełzał między domami

Najczęściej ukąszenie żmii łąkowej powoduje mocny obrzęk, odrętwienie i mocny ból.

Ostatnim gatunkiem jadowitego węża Chorwacji jest Vipera ammodytes czyli żmija nosoroga. To tego węża powinniśmy obawiać się najbardziej.

Zdjęcie Gatunkiem węża, który budzi strach wśród Chorwatów jest żmija nosoroga / 123RF/PICSEL

Ukąszenie żmii nosorogiej jest niezwykle często śmiertelne. Siła jej jadu jest nawet większa od kilku podgatunków kobry.

Śmiertelna dla człowieka doza to przeciętnie 25-40 mg, biorąc pod uwagę wagę, wiek i stan zdrowia człowieka.

Jad tej żmii działa niezwykle szybko, w minutach, więc liczą się sekundy, by podać ofierze antidotum. Wąż ten jest nieprzewidywalny, a sami Chorwaci zwyczajnie się go boją. W Chorwacji krążą legendy o sposobie poruszania się żmii nosorogiej, o jej skokach. Chorwaci nazywają zresztą żmiję nosorogą poskokiem.