Co oznacza żółty numer na drzewach?

Życie i styl Wysyp kurek w polskich lasach. Grzybiarze wracają do domów z pełnymi koszami Spacerując po lesie, można natrafić na drzewa oznaczone namalowaną żółtą farbą opaską o szerokości pięciu cm oraz numerem. Jak się okazuje, w ten sposób znakowane są drzewa mateczne, czyli takie, które wyróżniają się najlepszymi cechami fenotypowymi. Są one uznawane przez Krajową Komisję na zaakceptowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych wniosek nadleśnictwa.

Ciekawostką dotyczącą drzew matecznych podzielili się leśnicy za pośrednictwem facebookowego profilu. -Drzewa doborowe (mateczne) to awangarda wśród wszystkich drzew w polskich lasach. Cechują się absolutnie najwyższą jakością techniczną i zdrowotnością. Wyróżniają się również ponadprzeciętnymi parametrami wzrostowymi - wysokością i grubością - czytamy na Facebooku.

Leśnicy dodali, że z drzew matecznych są pozyskiwane nasiona oraz pędy. To właśnie z nich wiosną wyrastają drzewa potomne na plantacjach nasiennych oraz rodowych uprawach pochodnych. Namalowany żółtą farbą numer jest unikatowy. To właśnie pod nim drzewo jest wpisane do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego. By zostało ono uznane za doborowe, musi przejść przez bardzo długą procedurę. W pobliżu drzewa matecznego znajdują się również cztery inne drzewa porównawcze, które są oznaczane jasnożółtymi cyframi od 1 do 4.

Zagadkowe litery w lesie. Jak je odczytywać?

Żółte numery to niejedyne oznaczenie stosowane w polskich lasach. Na drzewach można również spotkać namalowaną czerwoną farbą literę "E", której wielkość wynosi 20 cm. W ten sposób są oznaczane drzewa, które są siedliskiem dla organizmów mających wpływ na trwałość lasu. Znak ten sygnalizuje, że drzewo ma pozostać na powierzchni do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu. Dzięki temu zwiększa się różnorodność biologiczną.

Takie oznaczenie można spotkać m.in. na drzewach zawierających dziuple lub gniazda ptaków o średnicy gniazd powyżej 25 cm oraz będących siedliskiem chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Poza tym litera "E" widnieje na drzewach charakteryzujących się nietypowym pokrojem i formami morfologicznymi, a także tych, które w porównaniu z innymi drzewami na tym samym terenie wyróżniają się pod względem wieku oraz rozmiaru.

Warto podkreślić, że na drzewach pojawiają się również litery "A", "B", "C" i "D". Symbolizują one klasę jakości, ale stosowane są także oznaczenie mówiące o przeznaczeniu drewna. "F" to okleina, a "S" oznacza sklejkę. Poza tym podczas leśnej wędrówki można zobaczyć "K" bądź "KE". W ten sposób przekazywana jest informacja o granicy kępy ekologicznej - fragmentu starodrzewu pozostawionego do naturalnego rozkładu. Widząc na drzewach żółte opaski o szerokości 10 cm oraz literę "N" (na drzewach narożnych) trzeba mieć świadomość znajdowania się na granicy wyłączonego drzewostanu nasiennego.

Kolorowe znaki na drzewach

W polskich lasach przeprowadzane są kontrole występowania brudnicy mniszki, czyli motyla z rodziny brudnicowatych. W encyklopedii leśnej czytamy, że po wylęgu młode gąsienice przebywają w tzw. lusterku, a następnie kierują się w stronę koron drzew. Skupiają się tam na ogryzaniu aparatów asymilacyjnych, kwiatostanów sosny i pączków na gatunkach liściastych. Brudnica mniszka jest uznawana za jednego z najgroźniejszych szkodników pierwotnych. To właśnie ona stoi za największą gradacją w Polsce w ubiegłym wieku. Powierzchnie, na których kontroluje się stopień zagrożenia, obserwuje samice na drzewach i wykłada pułapki feromonowe są oznaczane białą opaską wraz z występującymi tuż nad nią i pod nią cyframi.

Na tym jednak nie koniec. Spacerując po lesie, warto wiedzieć, że białe litery "JP" wraz z numerami oznaczają granice tzw. partii kontrolnych jesiennych poszukiwań pierwotnych szkodników sosny, dwie białe opaski widoczne na jednym drzewie wskazują, jak przebiega granica zrębu, a żółty przerywany pasek o szerokości pięciu cm na wysokości 1,5 m od ziemi określa gospodarcze drzewostany nasienne.

Poza tym zielone opaski sygnalizują granicę rezerwatu przyrody, a pomarańczowa farba jest stosowana do oznaczania drzew przeznaczonych do usunięcia. Wówczas pojawia się na nich kropka bądź kreska. Z kolei pomarańczowe kółka na białym tle to znak szlaków konnych.

