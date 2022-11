Co wiadomo o kotce Ginette?

Życie i styl Jak mówić do naszego kota, by zrozumiał? Badacze odpowiadają! Ginette, czy też Ginny, urodziła się cztery lata temu w polskiej hodowli. Kotka rasy rosyjski niebieski za sprawą międzynarodowej adopcji trafiła do Bergamo i obecnie jej właścicielką jest Luigina Bertaglia.

Pierwszej właścicielce zależało na tym, by kotka trafiła do prywatnej osoby, ale ostatecznie znalazła się pod opieką Włoszki, która również prowadzi hodowlę kotów. Jak sama przyznała, to była miłość od pierwszego wejrzenia, a uczucie, które się między nimi zrodziło, sprawiło, że pierwsza właścicielka zrobiła wyjątek i zgodziła się na adopcję.

Kotka zdeklasowała swoich rywali na Międzynarodowej Wystawie Kotów w Weronie. Ginette zachwyciła jurorów zielonymi oczami oraz umaszczeniem. Nie mieli wątpliwości, że to właśnie kotka z Polski zasługuje na złoty medal i tytuł najpiękniejszej na świecie.

Na tego typu wystawach panuje gwar i hałas, a to w połączeniu z tłumem ludzi nie najlepiej wpływa na zwierzęta. Luigina Bertaglia w rozmowie z włoskimi mediami przyznała jednak, że Ginette była pełna spokoju, a współpraca przebiegała bez zarzutów.

Czym charakteryzują się koty rasy rosyjski niebieski?

Kot rosyjski niebieski to przede wszystkim dobry wybór, jeśli chodzi o rasę, która najlepiej sprawdza się w domu. Odznaczają się one niezwykłym spokojem, a przy tym zachowują się nad wyraz cicho. Potrafią przemykać po domu wręcz niezauważalnie, ale nie zmienia to faktu, że lubią skupiać na sobie uwagę. Potrzebują czułości ze strony właściciela, są wrażliwe, energiczne i pełne empatii. Koty rosyjskie niebieskie szczególnie przywiązują się do domowników i są im wierne. Obcym natomiast nie ufają.

Poza tym rosyjskie niebieskie to dość ciekawskie koty, które lubią wspinaczki, różnego rodzaju zabawy oraz oglądanie wszystkiego dookoła z wysokości. Odznaczają się inteligencją oraz spostrzegawczością. Nie lubią ciągłych zmian, a przywiązywanie się do miejsca to ich znak rozpoznawczy.

To, czego nie można im odmówić, to przede wszystkim wdzięk i gracja. Te krótkowłose koty o gęstym, szaroniebieskim futrze skradły serca nie jednej osobie. Warto zaznaczyć, że ich podszerstek ma dokładnie taką samą długość co włos okrywowy, a to oznacza, że są wyjątkiem wśród kotów.

Ich smukła sylwetka i długie nogi, a także intensywnie zielone oczy wręcz zachwycają. Koty rosyjskie niebieskie to rasa naturalna, a co za tym idzie, cechują się pełnią zdrowia. Nie zapadają na choroby dziedziczne, jednak trzeba mieć na uwadze, że mają predyspozycję do odwadniania się. Szacuje się, że koty z tej rasy mogą żyć nawet 20 lat.

Uznaje się, że koty rosyjskie niebieskie pochodzą z okolić Archangielska leżącego na północy Rosji. Żyły tam w stanie półdzikim, a ze względu na wyjątkowe futro dość szybko stały się obiektem polowań. To właśnie dlatego obecnie cechują się silnym instynktem przetrwania.

Dla kogo kot rosyjski niebieski?

Jak już wspomniano, koty rosyjskie niebieskie potrzebują towarzystwa i uwagi od właściciela. To z kolei sprawia, że na tę rasę nie powinny decydować się osoby, które dużo pracują poza domem i często wyjeżdżają. Te koty są niezwykle żywiołowe, uwielbiają zabawy i pieszczoty. Nie lubią jednak samotności, a więc pozostawianie ich samych na długi czas nie najlepiej na nie wpływa.

Koty rosyjskie niebieskie nie przepadają też za wychodzeniem za zewnątrz i przebywaniem w nowych miejscach, a więc osoby, które często podróżują, również powinny przemyśleć, czy kot rosyjski niebieski w domu to dobry pomysł. W tym wypadku zabieranie go ze sobą nie wchodzi w grę. Koty rosyjskie niebieskie to domatorzy, którzy uwielbiają towarzystwo. Nie potrafią sobie same zagospodarować czasu, a więc najlepiej będą się czuły wśród osób, które obdarzą je zainteresowaniem, uwagą i czułością.

