Spis treści: 01 Dlaczego pies liże własne łapy?

02 Psie łapy nie tak odporne, jak mogłoby się zdawać. Przyczyny lizania łap

03 Za długie pazury także mogą być przyczyną lizania łap

04 Sprawdź, czy łapy są całe. Powodem może być drzazga, kamień lub rana

05 Alergia na pokarm. Łapy mogą być wskazówką

06 Emocje. Nie lekceważ zdrowia psychicznego swojego psa

Psy nie poświęcają tyle uwagi zabiegom higienicznym co chociażby koty domowe, wylizując swoje futra. Zazwyczaj to właściciele dbają o czystość psów, kąpiąc je raz na jakiś czas, a po każdym spacerze przynajmniej czyszcząc łapy. To właśnie je niekiedy psy liżą i iskają i fakt wówczas to jest związane z utrzymaniem higieny, jeżeli opiekun nie zadba o to osobiście.

Jednak często jest to związane z rozładowywaniem emocji. Psy poprzez gryzienie i lizanie radzą sobie z napięciami emocjonalnymi i często do tego typu zachowań wybierają zabawki, gryzaki i szarpaki, lub podawane przez właścicieli zabawki z jedzeniem typu kong, lub lickmata.

Jeżeli psy jednak nie mają zapewnionych takich atrakcji, często skupiają się właśnie... na swoich łapach, by rozładować emocje. Przesadne interesowanie się psa swoimi łapami może jednak świadczyć o poważnych problemach związanych z psim zdrowiem fizycznym i psychicznym. Dlatego, gdy widzimy naszego pupila regularnie iskającego własne łapy, powinniśmy reagować natychmiast.

Zdjęcie Psie łapy właściciel powinien kontrolować regularnie / 123RF/PICSEL

O psie łapy warto dbać bardziej, niż mogłoby się zdawać to konieczne. Pies przemierza świat "boso", więc teoretycznie łapy powinny być odporne na wiele czynników, ale nie zawsze tak jest. Łapa, a raczej opuszki mogą ulec skaleczeniu, mogą być podrażnione przez rozgrzany asfalt latem lub przez żrącą sól sypaną na chodniki zimą.

Dawniej karmiono psy w ten sposób nagminnie. Dziś jest to wielki błąd

Czym są sygnały uspokajające u psa? To może zapobiec tragedii

Wakacje i pies przywiązany do drzewa. Czyli jak Polacy pozbywają się zwierząt

Nie lekceważ tego, jak śpi Twój pies. Ta pozycja niepokoi Dlatego warto po każdym spacerze przemywać łapy czystą wodą i wycierać je delikatnie do sucha. Sierść wyrastającą pomiędzy opuszkami regularnie przycinamy, by nie zbierała brudu i chociażby soli i śniegu zimą.

Doznając takich podrażnień i nie mogąc liczyć na pomoc właściciela, pies odczuwający ból i dyskomfort łap, stara się sam zlizać zanieczyszczenia, czy żrącą sól, co także jest niebezpieczne dla jego przewodu pokarmowego, często nawet wygryzając sobie fragmenty sierści czy skóry. Wówczas tworzą się trudne do zagojenia rany i problem się powiększa.

Niekiedy psy skupiają się na swoich łapach, a dokładniej ujmując na pazurach, bo są one zwyczajnie za długie. Przerośnięte psie pazury sprawiają dyskomfort i ból podczas chodzenia, więc pies próbuje sam je skrócić obgryzając je. To może prowadzić do rozwarstwiania się pazurów, wdarcia się infekcji grzybicznej i powstania ran.

Stan pazurów warto kontrolować regularnie i przycinać ostrożnie, nie uszkadzając rdzenia. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób to zrobić, najlepiej zgłosić się do lekarza weterynarii, który wykona zabieg odpowiednio.

Zdjęcie psie łapy są delikatniejsze, niż można myśleć / 123RF/PICSEL

Prozaicznym powodem lizania łap przez psa może być wbity w nie kamyk, drzazga, ukąszenie owada, czy nawet niewielka ranka. Na takie sytuacje także trzeba szybko reagować i usunąć ciało obce, a rankę zabezpieczyć opatrunkiem i bandażem, które potem trzeba regularnie zmieniać, a ranę dezynfekować. Do czyszczenia rany nie używamy spirytusu, ani żadnych preparatów na bazie alkoholu. Najlepiej sprawdzi się preparat mający w składzie oktenidyny dichlorowodorku i fenoksyetanol.

Zimą także warto zainwestować w buty dla psa. Nie jest to już fanaberią i "przebieraniem" zwierzęcia, ale to dbałość o jego komfort i zdrowie. Żrąca na ulicach sól sypana zimą może wyrządzić spore szkody w psich łapach.

Psy, podobnie jak i ludzie, mogą mieć alergie na dany pokarm. Często alergia pokarmowa objawia się świądem, utratą sierści i wygryzaniem przez psa skóry w różnych miejscach na jego ciele. Jednym z takich miejsc są właśnie łapy. Pies, skubiąc tam skórę i wylizując zaognione miejsce, daje jasno do zrozumienia, że trzeba także sprawdzić jego zdrowie pod kątem alergii.

Zdjęcie Higiena i czynności pielęgnacyjnie przy psie zminimalizują ryzyko wystąpienia problemów z łapami / 123RF/PICSEL

Jak już zostało wspomniane, psy mogą lizać swoje łapy z powodów emocjonalnych. Jeżeli zdarzy się to raz, czy dwa, nie trzeba wpadać w panikę. Jeżeli zaś czynność się powtarza i to często, może być to oznaka tego, że pies nie radzi sobie z frustracją, lękiem, czy silnym stresem. Tu istotne jest, by znaleźć źródło, przyczynę takiego zachowania, a więc warto zwrócić się o pomoc do nie tylko do weterynarza, ale również do behawiorysty.

Jak widać, tak niewinna czynność, jak wylizywanie łap, może mieć całkiem sporo przyczyn o różnorakim podłożu. By profilaktycznie wyeliminować, choć część z tych problemów, warto regularnie, codziennie pielęgnować psie łapy, myć je czystą wodą po spacerze, wycierać czystym ręcznikiem do sucha, a w okresie zimowym zabezpieczać opuszki kremem do psich łap, a w razie konieczności - psimi butami. Dodatkowo dbamy o przycinanie sierści w przestrzeni międzyopuszkowej i przycinamy regularnie pazury.

To powinno wystarczyć, by psie łapki były zadbane i nie sprawiały dyskomfortu naszemu psu.

