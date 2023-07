Spis treści: 01 Zamek w Epoce Krzyżaków

02 Gniew — siedziba polskich starostów

03 Pod zaborem pruskim, okupacją niemiecką i po wojnie

04 Kasztelan gniewski

05 Jak spędzić czas na zamku Gniew?

Zamek w Epoce Krzyżaków

Budowa zamku w Gniewie rozpoczęła się w 1290 roku — miał on stanowić część linii obronnej Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Zajmując miejsce obok tak potężnych twierdz jak zamek w Człuchowie czy w Gdańsku, zamek w Gniewie szybko stał się ważnym ośrodkiem władzy.

Pełnił funkcję siedziby komtura gniewskiego, a jego czworoboczne mury były świadkiem ważnych wydarzeń, zarówno militarnych, jak i politycznych. Mimo że podczas wielkiej wojny w 1410 roku, polscy rycerze pod dowództwem kasztelana Pawła z Wszeradowa zdobyli zamek, to wkrótce wrócił on w ręce krzyżackie. Dopiero w 1464 roku po oblężeniu i pożarze, forteca skapitulowała przed wojskami królewskimi i stała się własnością Korony Polskiej.

Reklama

Zdjęcie Zamek Gniew z lotu ptaka / Przemek Swiderski/REPORTER / Reporter

Zobacz również: Podziemne Miasto Osówka. Najbardziej tajemniczy obiekt w Europie z czasów II wojny światowej

Gniew — siedziba polskich starostów

Na mocy II pokoju toruńskiego, zamek został włączony do Polski i stał się siedzibą polskich starostów. Pierwszym starostą na zamku w latach 1466 -1472 był Jakub Kostka, herbu Dąbrowa. Przez wieki w średniowiecznych murach rozgrywały się ważne wydarzenia historyczne i gościło w nim wiele znanych postaci — w 1623 roku na zamek przybył król Zygmunt III Waza.

Zamek był też miejscem pełniącym rolę strategiczną podczas konfliktów. Wojska szwedzkie okupowały go na krótko w 1625 roku i ponownie w 1655 roku podczas Potopu. W 1657 roku przetrzymywano tu jeńców szwedzkich. Zamek w Gniewie był również siedzibą przyszłego króla Polski, Jana Sobieskiego. Jeszcze przed objęciem tronu, Sobieski zbudował obok zamku nowy barokowy budynek dla swojej żony Marii Kazimiery.

Zdjęcie Zamek Gniew /Fot. Gerard/REPORTER /East News



Czytaj również: "Bądź gotowy". Jak przygotować się na ewentualność wojny?

Pod zaborem pruskim, okupacją niemiecką i po wojnie

Po I rozbiorze w 1772 roku, zamek znalazł się na terenie zaboru pruskiego. W tym czasie służył wielu celom, w tym jako spichlerz. W latach 1855-1859 przeszedł duże zmiany — rozebrano dużą czworoboczną wieżę w narożu wschodnim, zburzono gdanisko i zasypano fosy.

Po I wojnie światowej, w 1920 roku, Gniew wrócił do Polski. Zamek, który został poważnie zniszczony w pożarze w 1921 roku, ponownie stał się symbolem polskiego dziedzictwa. Niemniej jednak, jego historia nie była jeszcze zakończona — podczas II wojny światowej, teren zamku stał się więzieniem dla Polaków pod niemiecką okupacją.

Sprawdź: Livigno, czyli Mały Tybet Europy. Zimą ciągną tu tłumy

Zdjęcie Inscenizacje rodem z odległych lat to "chleb powszedni" na zamku w Gniewie / Krzysztof Korczak/REPORTER / Reporter

Kasztelan gniewski

Choć odbudowę zamku rozpoczęto jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku, to budowla nie odzyskałaby prawdopodobnie dawnej świetności bez zaangażowania grupy pasjonatów historii, która w 1991 roku zajęła się porządkowaniem terenu i zorganizowała pierwszą trasę turystyczną po ruinach zamku.

Głównym inspiratorem działań na rzecz ożywienia kulturalnego zamku Gniew był Jarosław Struczyński, ówczesny dyrektor lokalnego ośrodka kultury, którego pasja i determinacja były siłą napędową ambitnego projektu rewitalizacji średniowiecznej twierdzy. Struczyński, noszący dziś honorowy tytuł kasztelana gniewskiego, zainicjował również powstanie chóru gregoriańskiego z siedzibą na zamku i współorganizował inscenizację bitwy pod Grunwaldem, odtwarzając rolę Wielkiego Mistrza Urlicha von Jungingena.

Dziś zamek Gniew to miejsce, które nie tylko przenosi w czasie, za sprawą odbywających się tu turniejów rycerskich i melodii średniowiecznych chorałów, ale i nowoczesny ośrodek turystyczny z szeroką ofertą dla gości.

Zdjęcie Okres wakacyjny to czas sprzyjający tematycznym wydarzeniom na zamku i możliwość realistycznego poznania realiów panujących w średniowieczu. Turyści chętnie korzystają z takich możliwości / Dariusz ZAROD/East News / East News





Jak spędzić czas na zamku Gniew?

Warownia, w której obecnie mieści się hotel oferuje atrakcje zarówno wewnątrz średniowiecznych murów, jak i w okolicy. W obiekcie znajduje się nowoczesne spa Królowej Marysieńki z szerokim wachlarzem zabiegów.

Z kolei dla gości pragnących aktywnego wypoczynku dostępna jest strefa basenowa z kompleksem basenów, saun i jacuzzi. Dzieci z pewnością zainteresuje przygotowany specjalnie dla nich kącik zabaw z grami i zabawkami dostosowanymi do różnych grup wiekowych, natomiast dorosłych przyciągnie pełnowymiarowy stół do gry w bilard. Na terenie zamku dostępna jest również nowoczesna, dwutorowa kręgielnia.

Wielbicielom historii organizatorzy proponują zwiedzanie zamku, które pozwoli przenieść się w przeszłość. Turyści mogą odwiedzić sale zamkowe, izbę tortur czy zbrojownię zamkową, co pozwoli im na dogłębne poznanie historii tego miejsca.

Poza murami zamku można wyruszyć w rejs gondolą, który pozwoli na podziwianie piękna lokalnej przyrody. Miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu z pewnością skorzystają z wypożyczalni rowerów, która umożliwia zwiedzanie urokliwych zakątków Doliny Dolnej Wisły.

Ponadto, na terenie obiektu znajduje się promenada widokowa, która jest idealnym miejscem do spacerów z kijkami do Nordic Walkingu. Fanów sportów wodnych zainteresuje za to możliwość spływów kajakowych po Kociewiu. Szczególnie poleca się trasę, którą pływał Król Jan III Sobieski — z Pelplina do Gniewu.

***

Oglądaj w serwisie:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy warto udać się nad Jezioro Tarnobrzeskie? INTERIA.PL