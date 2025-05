Trudno przeoczyć zabytkową architekturę Rymanowa-Zdroju. Przechadzając się po okolicach parku, gdzie krzyżują się ścieżki kuracjuszy i turystów, podziwiać można drewniane wille i pensjonaty w tyrolskim stylu . Podróż jak do innego świata sprzed lat? Tutaj jest to możliwe. Warto wspomnieć, że ta charakterystyczna zabudowa jest częścią podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Tym, co jednak w pierwszej kolejności przyciąga do uzdrowiskowej miejscowości, są unikalne walory zdrowotne i czyste powietrze. Mówi się, że występuje tutaj połączenie cech klimatu górskiego i morskiego. W tutejszym powietrzu nie brakuje jodu i leczniczych olejków eterycznych, co pozwala złapać oddech w najlepszym tego słowa znaczeniu. Co jeszcze sprzyja rekonwalescencji?