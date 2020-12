Mieszkał w szpitalu, choć był grafikiem komputerowym

Prawie całe życie spędził przykuty do szpitalnego łóżka, ale dzięki determinacji i wrodzonemu optymizmowi osiągnął rzeczy, w które trudno uwierzyć. Miał wiele pasji i szerokie grono przyjaciół.

Trudne dzieciństwo



Paulo Henrique Machado urodził się w roku 1969 w Brazylii. W dzieciństwie spotkały go dwie wielkie tragedie. Dwa dni po jego urodzeniu zmarła mu matka, a wkrótce po tym, zaraził się polio. Kiedy miał półtora roku, trafił do szpitala z powodu utraty władzy w nogach. Lekarze poinformowali jego bliskich, że prawdopodobnie nie dożyje dziesiątych urodzin.



Z czasem choroba zaatakowała jego układ oddechowy i chłopiec został na stałe podłączony do respiratora. Pomimo przeciwności losu, Paulo miał pozytywne podejście do życia, co pozwoliło mu czerpać z niego pełnymi garściami.



W wywiadzie dla BBC opowiadał o swoim nietypowym dzieciństwie spędzonym w szpitalu. W latach 70-tych sprzęt medyczny podtrzymujący oddychanie miał duże rozmiary, ale niekiedy udało mu się pojechać na wózku do pokoi innych dzieci. To był wyjątkowy czas beztroski i radości, który pozwał mu choć na chwilę zapomnieć o chorobie.



W Brazylii dużo dzieci ciężko chorowało na polio, gdyż późno uzyskiwały diagnozę, a dostęp do szczepionki był ograniczony. Wiele z nich, w ciężkim stanie i sparaliżowanych, zmarło w dzieciństwie. Paulo, Eliana, Pedrinho, Anderson, Claudia, Luciana i Tania swoją grupę nazwali "Śmierć". Nie wyobrażali sobie, że coś będzie ich w stanie rozdzielić, byli dla siebie całym światem.



Po 10 latach zaczęli umierać. Odejście każdego dziecka było ciężkim przeżyciem dla pozostałych. Zamiast się załamać, Paulo postanowił wykorzystać podarowany czas, jak najlepiej potrafił.