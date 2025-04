Czekolada dubajska stała się w ostatnim czasie jednym z największych kulinarnych hitów. Bez wątpienia miały na to wpływ social media, takie jak Instagram czy TikTok, które wywindowały ją na sam szczyt. Choć nie brakuje krytyków, stwierdzających sceptycznie, że zamiast ulegać modzie, lepiej kupić dobrą belgijską lub szwajcarską czekoladę, to ta pachnąca luksusem i egzotyką ma swoje mocne "pięć minut". Nic dziwnego, że w przedsionku świąt wielkanocnych, zaczęła pojawiać się jako jeden ze składników tradycyjnych, wielkanocnych mazurków. Jak przygotować ciasto z najmodniejszą czekoladą roku?

1. Przygotuj mąkę i dodaj do niej pokrojone w kosteczkę zimne masło, cukier puder oraz cukier wanilinowy. Wymieszaj wszystko palcami. Zagarniaj mąkę do środka lub miksuj mikserem aż ciasto zacznie tworzyć grudki.

2. Dodaj żółtka i wyrabiaj ciasto aż składniki połączą się, a ciasto stanie się gładkie. Zawiń w folię i włóż do lodówki na godzinę. Przygotuj formę ok. 22 x 33 cm i rozgrzej piekarnik do 180 stopni C.