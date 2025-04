Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W czwartek na ogół pogodnie z temperaturą ok. 23 st. C na północy i lokalnie w obszarach podgórskich do 28 st. C na zachodzie. Najniższe wartości wskażą termometry w rejonie Helu, tam ok. 15 „kresek” - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Tylko na wschodzie kraju nie powinno padać.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, więcej chmur na zachodzie i na południu Polski. Niewykluczone przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 15 mm - prognozują eksperci z IMGW.

Na termometrach ok. 20 st. C miejscami na południu do 26 st. C na północnym wschodzie i w centralnej Polsce. Na Podhalu ok. 16 st. C, natomiast na wybrzeżu ok. 10 st. C.

W sobotę na ogół zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie może padać przelotny deszcz, na wschodzie kraju i w centrum możliwe również wiosenne burze. Na zachodzie na termometrach od 8 st. C do 15 st. C. Na pozostałym obszarze od 19 st. C do 22 st. C.

Zobacz również: Te góry skradną serce każdego. Kolorowe jeziorka i formacje skalne zachwycają

W Wielkanoc lekkie ochłodzenie

W niedzielę przelotne opady deszczu i zmienne zachmurzenie. Na wschodzie mogą pojawić się burze. Od 14 st. C w kotlinach górskich i 15 st. C na zachodzie do 18-19 st. C na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 9 st. C do 14 st. C - wskazuje IMGW.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północy, ok. 20 st. C w centrum, najcieplej, bo do 25°C na południu Polski. W rejonie Helu zaledwie 7 st. C.

We wtorek bez większych zmian w pogodzie. Na ogół powinno być pogodnie, jedynie większe zachmurzenie w rejonach podgórskich, tam również przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 st. C na północy, ok. 16 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie - informuje IMGW.

Indyjski chaos, mistyczna pudźa i krowa na własność. Z życia nomadki INTERIA.PL