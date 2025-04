korzyści dla diabetyków - kurkuma pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi i chroni przed powikłaniami cukrzycowymi, takimi jak neuropatia czy nefropatia.

Picie wody z kurkumą o poranku może być zdrowym rytuałem, ale nie jest to cudowny eliksir, który odmieni nasze zdrowie z dnia na dzień

Picie wody z kurkumą o poranku może być zdrowym rytuałem, ale nie jest to cudowny eliksir, który odmieni nasze zdrowie z dnia na dzień Kamil Macniak 123RF/PICSEL

Concetta Montagnese podchodzi do tematu z dystansem. - Zarówno kurkuma, jak i woda mają swoje korzyści zdrowotne, ale nie ma dowodów na to, że ich połączenie o poranku przynosi dodatkowe efekty. Szklanka wody po przebudzeniu pomaga nawodnić organizm, co samo w sobie jest korzystne, ale kurkuma nie musi być spożywana rano, aby działać skutecznie - uważa.