Twitt misia Paddingtona w błyskawicznym tempie obiegł świat. Udostępniono go ponad 120 tys. razy, polubiło ponad 750 tys. osób. W komentarzach pod tym postem aż roi się od wzruszających wyznań, zdjęć królowej i rysunków, na których monarchini trzyma wędruje w dal, trzymając misia za łapkę.

Co łączy uroczego niedźwiadka z bajki z brytyjską królową? Pojawili się wspólnie w zabawnym filmiku, przygotowanym z okazji obchodów Platynowego Jubileuszu monarchini w czerwcu tego roku.

Popołudniowa herbatka, tak znany i charakterystyczny dla brytyjskiej kultury rytuał, to coś, co ponoć celebrowała Elżbieta II. To ten motyw pojawił się w klipie przygotowanym z tak szczególnej okazji. Zaskoczenie było ogromne, nikt nie spodziewał się tak prywatnej królowej, pewnie prędzej skrótu wielkich wydarzeń historycznych, których była świadkiem. Ale nie tylko herbatka zaskoczyła w tym filmie. Jakież było zdziwienie, gdy okazało, kogo królowa na tej herbatce gości.

Miś Paddington pojawił się w Pałacu z własnymi kanapkami z marmoladą. Zobaczcie tę uroczą rozmowę i to, jak... królowa i miś dzielą się kanapkami.

Wideo było zaskoczeniem nawet dla jej dzieci, wnuków i prawnuków.

Mówi się, że królowa chciała pokazać Brytyjczykom i światu, jak wiele znaczą dla niej ich uroczystości, tradycja i rodzime rytuały. Dowcip, ciepło i otwarte serce - to wychwalano najczęściej, komentując tę wyjątkową produkcję.

Królowa nie mogła wziąć udziało w oficjalnym koncercie w czasie obchodów jubileuszu, ale tym filmem zapewniła sobie główną rolę w tej imprezie. Mówili o tym wszyscy, pisały o tym wszystkie gazety i portale na świecie. Czy ktoś pamięta, kto wystąpił wtedy na scenie? Być może. Ale o herbatce z Paddingtonem pamiętają wszyscy.

Rzecznik Pałacu Buckingham powiedział wtedy: Chociaż królowa może nie uczestniczyć w koncercie osobiście, bardzo zależało jej na tym, aby ludzie zrozumieli, jak wiele to wszystko dla niej znaczy i że chciałaby ponad wszystko, aby wszyscy świetnie się bawili".

Jubileuszowe wideo kończy się na tym, że Paddington życzy królowej "szczęśliwego jubileuszu" oraz mówi: Dziękuję Pani za wszystko.

To właśnie te słowa autorzy profilu misia powtórzyli na wieść o śmierci Elżbiety II.

