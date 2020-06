Motocross na wózku

Lily ma nietypowe hobby. Tym bardziej, że przez niektórych jest traktowana, jako osoba niepełnosprawna, bo jeździ na wózku. Marzy, by pewnego dnia wystartować w paraolimpiadzie w dyscyplinie sportu, która uratowała jej życie.

Zdjęcie Aaron Fotheringham jest twórcą WRCX, sportu ekstremalnego, uprawianego przez osoby jeżdżące na wózku inwalidzkim /YouTube

Wielkie marzenie



Reklama

Lily Rice ma 15 lat i jest mistrzynią Wielkiej Brytanii w WRCX czyli motocrossie na wózku.



Jej pasja zaczęła się kilka lat temu, kiedy zobaczyła na You Tubie wyczyny zawodników i postanowiła im dorównać.



Treningi dają jej poczucie wolności, własnej wartości i adrenalinę. Pozwalają zapomnieć o problemach w poruszaniu się, z którymi musi się zmagać każdego dnia.



Jest pierwszą dziewczyną na świecie, która zrobiła w powietrzu przewrót do tyłu na wózku. Stolica motocrossu na wózku to St. Petersburg na Florydzie, gdzie na zawodach w 2018, zdobyła srebrny medal. Rok temu została mistrzynią świata, w swojej grupie wiekowej, na mistrzostwach w Niemczech.



Jakie ma marzenia? To proste. Chce wystąpić na paraolimpiadzie w dyscyplinie - skateboarding adaptowany. Pragnie inspirować innych młodych ludzi do uprawiania tego sportu i zachęcać różne firmy i organizacje do sponsorowania wyczynowych wózków dla zawodników, gdyż te są bardzo kosztowne. Lily choruje na dziedziczną paraplegię spastyczną, która postępuje i odbiera jej władzę w nogach.



Kilka lat temu przesiadła się na wózek. Nie zawsze była osobą zarażającą innych pozytywną energią. Miała też trudny okres, nie chciała wychodzić z domu, ale WRCX zmienił jej życie na lepsze. Dzięki niemu poznała masę ciekawych ludzi, podróżuje i ma wiele planów na przyszłość.