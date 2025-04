Myślisz, że stanie przy biurku jest zdrowsze niż siedzenie? Naukowcy mają zaskakującą odpowiedź!

Czy praca na stojąco to klucz do lepszego zdrowia? Przez lata uważano, że stanie jest zdrowszą alternatywą dla siedzenia. Jak naprawdę wpływa na organizm długotrwałe stanie i czy rzeczywiście warto kupić biurko do pracy na stojąco? Sprawdź, co odkryli naukowcy!