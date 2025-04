Takie garnki to ogromne zagrożenie dla zdrowia

Jeśli posiadamy garnek, którego używanie jest niemożliwe, ponieważ zagraża naszemu zdrowiu, pojawia się pytanie, gdzie należy go wyrzucić. Niezdatne do użytku garnki aluminiowe powinny trafić do żółtego kontenera na odpady metalowe i tworzywa sztuczne .

A co w przypadku garnków emaliowanych? Mimo posiadania powłoki z masy emalierskiej takie garnki także wyrzucamy do kontenera na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Natomiast naczynia wykonane ze szkła żaroodpornego nie są poddawane recyklingowi, dlatego powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to również garnków z powłoką teflonową.