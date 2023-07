Roślina bardzo często mylona jest z chwastem. Portulaka warzywna: tylko nieliczni wiedzą o jej istnieniu

Nie kojarzysz portulaki warzywnej? Nic nie szkodzi, wiele osób nie ma o niej pojęcia. W ogrodach najczęściej mylona jest z chwastami, jednak może być hodowana nawet w domu. Przede wszystkim będzie rozkwitać w okresie letnim, gdyż uwielbia promienie słoneczne. Swoim wyglądem przypomina także roszponkę i sprawdzi się jako jej zamiennik. Może być wykorzystywana jako smaczny dodatek do potraw. Niektórzy jednak cenią portulakę bardziej za jej właściwości zdrowotne, niż za smak. Ciekawostką jest jednak, że może smakować inaczej o różnych porach dnia. Rano bywa kwaskowa, a wieczorem słodkawa.

Zdjęcie Portulakę należy jeść swieżą / 123RF/PICSEL

Zwalcza trudności z zasypianiem i jest bogactwem wielu witamin

Portulaka sprawdzi się przede wszystkim osobom, które miewają problemy z zasypianiem. Jest niezwykle skutecznym źródłem melatoniny, która odpowiada za regulację snu. Ten organiczny związek dodatkowo poprawia odporność organizmu i działa jako przeciwutleniacz. Warto podkreślić, że portulaka bogata jest także w wiele witamin: B, A, PP i C. Również zawiera minerały takie jak:

magnez,

żelazo,

potas,

fosfor,

mangan,

miedź,

selen.

Zdjęcie Jeśli trudno jest ci usnąć lub pracujesz w trybie zmianowym, to wprowadź do swojej diety tę wartościową roślinę / fizkes / Getty Images

Problemy żołądkowe? Nie z portulaką warzywną

Portulaka często używana jest w celu załagodzenia problemów występujących ze strony układu trawiennego. Potrafi być także skutecznym remedium na zgagę. Sok zawarty w roślinie bardzo często wykorzystywany jest w leczeniu stanów zapalnych jelita i żołądka. Portulaka sprzyja nawet diabetykom, gdyż jej właściwości obniżają cukier. Ze względu na działanie antybakteryjne może być również stosowana na różne problemy dermatologiczne.

Zdjęcie To naturalny lek na niestrawność / Getty Images

Portulaki nie powinny jednak spożywać osoby, które mają problemy z nerkami, gdyż roślina zawiera kwasy szczawiowe, które nie rozkładają się w organizmie człowieka i mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Przed spożyciem rośliny z lekarzem powinny skonsultować się również kobiety w ciąży.

Jak przyrządzić portulakę warzywną? Nie będziesz mieć jej dosyć

Roślinę przede wszystkim można wykorzystać do różnego rodzaju sałatek warzywnych lub mięsnych. Będzie też idealnym dodatkiem do obiadu. Powinno się ją spożywać tylko na świeżo, więc nie zbieraj jej na zapas. Portulakę warto wykorzystać również do past śniadaniowych np. z twarożku lub jajek. Możesz użyć jej również jako dekoracja do jajecznicy lub przyrządzić ją na ciepło, nie ma to znaczenia, gdyż wciąż będzie smakowita.

Zdjęcie Portulaka zastąpi ci szczypiorek. To smaczny dodatek do śniadania / pexels.com

