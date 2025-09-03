Pytanie z "Milionerów", które zaskoczyło publiczność. Jak ty sobie poradzisz?
Widzowie "Milionerów" przywykli, że to uczestnicy mylą się pod presją reflektorów oraz czasu. Tym razem jednak to publiczność dała się zaskoczyć. W drugim odcinku nowego sezonu programu ponad 40 proc. osób na widowni wskazało błędną odpowiedź na pytanie, które mogłoby wydawać się proste. Ale czy na pewno? Sprawdź, jak ty byś poradził sobie z tą zagadką. Powodzenia!
Pytanie z "Milionerów", które zaskoczyło publiczność
W ostatnim odcinków "Milionerów" sytuacja była dosyć napięta, a "proste" pytanie, stało się wyzwaniem nawet dla publiczności. Wyobraź sobie, że siedzisz na krześle, tuż obok Huberta Urbańskiego i musisz rozwiązać zagadkę, jednak już nie masz do wykorzystania kół ratunkowych. Sprawdź, czy poradzisz sobie lepiej niż 40% publiczności, które podało błędne odpowiedzi. Spójrz na poniższe pytanie i postaraj się "zaznaczyć" prawidłowe rozwiązanie w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!
Jeśli 5 robotów, pracując jednocześnie, potrzebuje 5 minut, żeby przykręcić 5 śrub, to ile minut potrzebują 3 roboty, żeby przykręcić po jednej śrubie każdy?
Do wyboru masz 4 odpowiedzi:
a) 3
b) 5
c) 9
d) 15
Poprawne rozwiązanie
Udało ci się odpowiedzieć na pytanie z programu? A może, podobnie jak publiczność w studiu, dałeś się zwieść pozornie oczywistemu tropowi? Pamiętaj, że w "Milionerach" pewność bywa złudna, a coś, co wydaje się banalne, potrafi ukrywać haczyk. Jesteś absolutnie przekonany, że twoja odpowiedź jest właściwa? Definitywnie? Bo właśnie takie złudne poczucie pewności sprawiło, że ponad 40 proc. osób na widowni wskazało błędny wariant. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.
Prawidłowa odpowiedź, to: b) 5.
