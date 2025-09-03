W ostatnim odcinków "Milionerów" sytuacja była dosyć napięta, a "proste" pytanie, stało się wyzwaniem nawet dla publiczności. Wyobraź sobie, że siedzisz na krześle, tuż obok Huberta Urbańskiego i musisz rozwiązać zagadkę, jednak już nie masz do wykorzystania kół ratunkowych. Sprawdź, czy poradzisz sobie lepiej niż 40% publiczności, które podało błędne odpowiedzi. Spójrz na poniższe pytanie i postaraj się "zaznaczyć" prawidłowe rozwiązanie w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Udało ci się odpowiedzieć na pytanie z programu? A może, podobnie jak publiczność w studiu, dałeś się zwieść pozornie oczywistemu tropowi? Pamiętaj, że w "Milionerach" pewność bywa złudna, a coś, co wydaje się banalne, potrafi ukrywać haczyk. Jesteś absolutnie przekonany, że twoja odpowiedź jest właściwa? Definitywnie? Bo właśnie takie złudne poczucie pewności sprawiło, że ponad 40 proc. osób na widowni wskazało błędny wariant. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.