"K2. Jedziemy po bandzie". Pierwszy odciek nowego sezonu już dziś!
Wielki powrót Kabaretu K2! Już 3 września o 20:30 w Polsacie zobaczymy pierwszy odcinek nowego sezonu - pełen ciętych żartów i skeczy, które rozbawią do łez. Jak zaskoczą tym razem? Czy bezkompromisowi mistrzowie dowcipu znów pojadą po bandzie?
W premierowym odcinku Kabaretu K2 widzowie zobaczą mocne skecze, m.in. "Przystanek Shakira", "Na posterunku" autorstwa Michała Paszczyka czy "e-lekcja".
Nie zabraknie także popularnych formatów: "Głupoty z internetów" oraz uwielbianych "Niewydarzeń", czyli wiadomości z kraju i świata zaprezentowanych w niebanalny, humorystyczny sposób. Czego jeszcze widzowie mogą się spodziewać w nadchodzącym sezonie?
- Zależy nam, by zachować nutę tajemniczości i zagadki, ale nie zabraknie też ostrzejszych akcentów. Taki mamy klimat – chcemy poruszać tematy dosadniej i bardziej po bandzie, bo tytuł do tego zobowiązuje. Nie jesteśmy ani ugodowi, ani gładcy – podkreśla Tomasz Łupak, jeden z członków kabaretu K2.
Gościem specjalnym wieczoru będzie aktorka teatralna i filmowa, a także jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" - Ewa Kasprzyk.
O muzyczną oprawę zadba natomiast żeński zespół "Testosteron" z Maćkiem Kwiatkowskim na czele.
Premiera "K2.Jedziemy po bandzie" już 3 września o 20:30 w Polsacie - niech ten wieczór stanie się początkiem sezonu pełnego śmiechu i doskonałej zabawy!