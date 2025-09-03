- Zależy nam, by zachować nutę tajemniczości i zagadki, ale nie zabraknie też ostrzejszych akcentów. Taki mamy klimat – chcemy poruszać tematy dosadniej i bardziej po bandzie, bo tytuł do tego zobowiązuje. Nie jesteśmy ani ugodowi, ani gładcy – podkreśla Tomasz Łupak, jeden z członków kabaretu K2.