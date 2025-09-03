Cel? Odpowiednie nawodnienie organizmu. To główne założenie japońskiego rytuału picia wody, który jest określany również mianem "japońskiej diety wodnej". Nie chodzi tu jednak wcale o klasyczną dietę odchudzającą.

Tutaj najważniejsze jest świadome dbanie o swoje zdrowie i samopoczucie. Bo skutki niedoboru wody mogą dać się nam we znaki - wśród objawów są m.in. spadek zdolności koncentracji, zaburzenia pamięci, bóle głowy, a nawet problemy z trawieniem i sercem.

Japoński rytuał picia wody. Na czym polega?

U dorosłych woda stanowi 65 proc. ciała, z kolei u dzieci do 2 lat to 78 proc, a u osób starszych - 45 proc. ciała. Ile wody dziennie pić? Przyjmuje się, że na jeden kilogram masy ciała należy wypijać 0,02 litra wody. Warto jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na "napój życia" zależy od wielu czynników. Dorosły, zdrowy człowiek powinien sięgać dziennie po 1,5-2 litrów wody.

Regularne picie wody to prosty sposób na zdrowie CanvaPro INTERIA.PL

Jeśli masz problem z tym, by w ciągu dnia regularnie po nią sięgać, wypróbuj metodę Japończyków. Wystarczy przestrzegać trzech kluczowych zasad. Japoński rytuał picia wody koncentruje się na piciu odpowiednich jej ilości w trakcie dnia. Co więcej, mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni przestrzegają konkretnych pór dnia.

Tutaj warto podkreślić, że regularne picie wody może wspomagać proces odchudzania. W końcu dość często zdarza się, że mylimy głód z uczuciem pragnienia. Co więcej, wypicie wody przed posiłkiem sprawia, że po jedzeniu dłużej odczuwamy sytość.

Jeśli jednak zależy nam na utracie nadprogramowych kilogramów, przestrzegajmy zasad zbilansowanej diety i dbajmy o regularną aktywność fizyczną.

Trzy zasady japońskiego rytuału picia wody

Oto trzy najważniejsze zasady japońskiego rytuału picia wody:

Pij wodę o poranku - Japończycy rozpoczynają dzień od wypicia 2-3 szklanek wody na czczo. Robią sobie ok. 20-minutową przerwę i dopiero po tym czasie jedzą śniadanie. Jeśli do tej pory nie zaczynałeś dnia od takiej ilości wody, stawiaj w tej kwestii małe kroczki. Na początek jedna szklanka wystarczy. Uwaga: możesz dodać do wody odrobinę soli lub cytrynę do smaku. Pij wodę między posiłkami - picie wody w ciągu dnia należy wkomponować w pory między posiłkami. Najlepiej sięgać po nią na pół godziny przed planowanym jedzeniem. A po posiłku odczekać 1,5 godziny, nim ponownie po nią sięgniemy. To prosta zasada, dzięki której możemy dłużej czuć sytość po posiłku. Pij wodę przed snem - wieczorową porą najlepiej sięgnąć po szklankę ciepłej wody. Taka porcja pozwoli odpowiednio nawodnić organizm nocą.

Jaką wodę wybierać? Tutaj wszystko zależy od naszych osobistych upodobań. Najważniejsze, by sięgać po nią zamiast napojów gazowanych, energetyzujących czy słodkich. Zarówno woda niegazowana, jak i gazowana nawadniają w ten sam sposób.

Pij po przebudzeniu, a później w ciągu dnia. Ciepła woda ułatwi trawienie i pomoże schudnąć 123RF/PICSEL

Zalety regularnego picia wody

Regularne picie wody zapobiega odwodnieniu, ma również pozytywny wpływ na wiele innych kwestii. Sprawia, że skóra zyskuje jędrność, poprawia się pamięć i koncentracja, z organizmu usuwane są szkodliwe produkty przemiany materii. Picie wody pomaga też zapobiegać zaparciom. Warto pamiętać, że starsze osoby nie odczuwają pragnienia w takim stopniu jak młodsze, dlatego są bardziej narażone na odwodnienie.

Dziennie - w wyniku pracy układu pokarmowego, płuc, nerek, jak i poprzez skórę w postaci potu - tracimy od 2,5 do 3 l wody.

Wzmocnij odporność domowymi shotami. Oto babcine sposoby na walkę z przeziębieniem Polsat Polsat