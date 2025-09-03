Nawet do dwóch litrów płynu w bagażu podręcznym

Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce zniósł limit 100 ml na przewóz płynów w bagażu podręcznym. Takiej zmiany podróżni doświadczą już dziś, czyli od 3 września br. Od teraz, zamiast limitu 100 ml płynu, podróżni do bagażu podręcznego mogą spakować nawet dwulitrowe pojemniki z płynami.

Zniesienie wspomnianych limitów jest możliwe dzięki zainstalowaniu 10 skanerów tomografii komputerowej.

- Kraków Airport należy do grona pierwszych portów lotniczych w Polsce, które od wielu miesięcy testują tę technologię. (…) pasażerowie korzystający z krakowskiego lotniska nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym - powiedział prezes lotniska Łukasz Strutyński, cytowany przez PAP.

Władze lotniska w Krakowie szacują, że wprowadzenie nowych skanerów pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do skontrolowania jednego pasażera o niemal 30 proc.

"Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy pobijamy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę, dla większości z nich nie przekracza 10 minut" - dodaje Łukasz Strutyński dla PAP.

Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce zniósł limit 100 ml na przewóz płynów w bagażu podręcznym kanurism 123RF/PICSEL

Z bagażu podręcznego nie trzeba już wyjmować laptopów

Nowe skanery pozwalają również na szybsze i efektywniejsze wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów, bez potrzeby wyjmowania z bagażu wspomnianych płynów i elektroniki w postaci m.in. laptopów, tabletów czy telefonów.

Przedstawiciele Kraków Airport poinformowali także, że trzy, starsze skanery na razie nie znikną z portu lotniczego i tam nadal limity mają obowiązywać. Zaznaczono jednak, że takie punkty kontroli będą uruchamiane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński zapowiedział, że lotnisko przygotowało już przestrzeń pod kolejne, nowoczesne urządzenia.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL