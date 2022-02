Mysz je pączki w jednym z marketów. Nagranie jest hitem internetu!

Życie i styl

Dołącz do nas:

Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednym ze sklepów sieci marketów. Mysz zakradła się do niego i postanowiła spróbować pączków. Wideo stało się hitem internetu, który zalała fala zabawnych komentarzy. A co na tę "antyreklamę" firma?

Zdjęcie Popularny dyskont zyskał jeszcze większy rozgłos, ale chyba nie o taką reklamę chodziło / 123RF/PICSEL