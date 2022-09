Grzyby to nie tylko lubiany przez wielu ludzi przysmak i dodatek do sporej ilości potraw, ale dla niektórych również pasja. Jednak ich zbieranie wymaga odpowiedzialności i rozwagi - co jakiś czas możemy w mediach przeczytać o zatruciach spowodowanych zjedzeniem trujących grzybów.

Julius Schaffer - niemiecki mykolog

Badaniem grzybów zajmuje się dział biologii, jakim jest mykologia. Mogłoby się wydawać, że naukowcy zajmujący się tą dziedziną nauki znają się na grzybach jak mało kto. Okazuje się jednak, że uważać musi absolutnie każdy, a ta historia jest na to najlepszym dowodem.

Julius Schaffer żył w latach 1882-1944 i był niemieckim mykologiem. Zajmował się przede wszystkim badaniem pieczarkowców, opracował test chemiczny pomocny przy identyfikacji ich gatunków. Opisał również wiele nowych gatunków grzybów, a kilka z nich nosi nazwę od jego nazwiska.

Zatrucie i śmierć Juliusa Schaffera

Pewnego dnia mykolog wraz ze swoją żoną zjedli posiłek przygotowany z krowiaka podwiniętego. U mężczyzny szybko pojawiły się wymioty, biegunka, a także gorączka. Już kolejnego dnia Schaffer został przyjęty do szpitala, gdyż jego stan stale się pogarszał.

Niestety lekarzom nie udało się uratować życia Schaffera. Po 17 dniach cierpienia spowodowanego niewydolnością nerek mykolog zmarł. Co ciekawe, organizm jego żony nie zareagował tak źle na truciznę i niejadalne grzyby zaszkodziły jej w o wiele mniejszym stopniu.

Zdjęcie Podczas zbierania grzybów należy zachować wyjątkową ostrożność / Getty Images

Krowiak podwinięty - trujący grzyb

Krowiak podwinięty to często występujący w Europie grzyb. Pojawia się pod wieloma gatunkami drzew, m.in. olszą, brzozą czy sosną. Rośnie latem i jesienią we wszystkich typach lasów. Jest dość mały, ma brązowy kolor, podwinięte brzegi i żółte blaszki.



Aż do lat osiemdziesiątych XX wieku krowiak podwinięty był uważany za jadalny i całkiem smaczny. Faktycznie większości ludziom grzyb ten nie szkodzi, jednak u niektórych zawarta w nim substancja wywołuje silną reakcję układu odpornościowego, która może doprowadzić do śmierci.

Przestroga dla innych na przyszłość

Historia Juliusa Schaffera, który jest jedynym znanym mykologiem zmarłym w wyniku spożycia trujących grzybów, może być dobrą przestrogą dla ludzi traktujących je niezbyt roztropnie. Podczas gdy u jednego człowieka dany grzyb nie wyrządzi żadnych szkód, tak jak w przypadku żony naukowca, u innego może spowodować nawet śmierć.