Najbardziej kłótliwy znak zodiaku

Podobno najciężej znosi pandemię i związane z nią ograniczenia, co boleśnie odczuwają jego bliscy. Kogo najłatwiej wyprowadzić z równowagi? Poznaj wyniki sondażu.

Zdjęcie Data urodzenia wpływa na nasz charakter /123RF/PICSEL

Nie każdy wierzy, że znak zodiaku wpływa na jego osobowość, ale wyniki tego badania powinny dać nam do myślenia. Z jakiegoś dziwnego powodu jeden z nich uważany jest za wyjątkowo trudny w obyciu, pozostawiając konkurencję daleko w tyle.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii raczej nie spodobają się osobom urodzonym na przełomie stycznia i lutego. To właśnie one zostały uznane za najbardziej niecierpliwe i skłonne do konfliktów. Zwłaszcza w czasie pandemii.

Nie znoszą sprzeciwu i łatwo się denerwują.

Ludzie urodzeni pod tym znakiem zodiaku nie radzą sobie z krytyką. Są wyjątkowo uparci i za nic mają zdanie innych. Nie znoszą, gdy ktoś im się sprzeciwia

- tłumaczy dziennik "Daily Star".

Szczególnie widoczne ma to być w dzisiejszych czasach, gdy większość wolnego czasu spędzamy w domu. Bliscy powinni liczyć się z ciągłymi zaczepkami i kłótniami bez powodu, bo w ten sposób Wodnik odreagowuje stres. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do rozstania.

Niewiele lepiej jest w przypadku Skorpiona i Lwa, którzy znaleźli się na podium zestawienia najbardziej nieprzewidywalnych znaków. Podobne skłonności wykazuje również czwarty w rankingu Baran. Według ankietowanych wszystkich łączy jedno: twardo obstawiają przy swoim i niechętnie przyznają się do winy.

Ile w tym prawdy? Oceńcie sami.