Najczęściej wymawiane imię w PRL-u. Dzisiaj mało kto nadaje je dziewczynce

Życie i styl

Teresa, niegdyś chętnie nadawane, żeńskie imię nawiązujące do postaci świętych, dzisiaj odchodzi do lamusa. Popularność imienia Teresa w Polsce z roku na rok spada, o czym świadczą oficjalne statystyki. Wciąż jednak rodzice decydują się nazwać tak swoje dzieci. Co oznacza imię Teresa? Skąd pochodzi?

Zdjęcie .Imię Teresa dawno wyszło z mody / 123RF/PICSEL