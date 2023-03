Spis treści: 01 Amelia — popularność imienia w Polsce

02 Amelia — pochodzenie imienia

03 Znaczenie imienia Amelia

04 Kiedy Amelia obchodzi imieniny?

05 Znane osoby o imieniu Amelia

Amelia — popularność imienia w Polsce

Amelia to imię żeńskie, które zyskuje w Polsce coraz większą popularność. W roku 2022 najpopularniejszym pierwszym imieniem kobiecym w naszym kraju była Zofia . Imię to nadano 5714 dziewczynkom. Imię Amelia znalazło się jednak na 13 miejscu zestawienia. Nadano je 3143 dziewczynkom w całej Polsce. Najczęściej nadawano to imię w województwie mazowieckim (500 razy), a najrzadziej w województwie lubuskim (64 razy). W województwie śląskim imię Amelia nadano 366 dziewczynkom. Kolejne dwie otrzymały imię Amelie.

Amelia — pochodzenie imienia

Imię Amelia pochodzi z języka starogermańskiego, gdzie słowo "amel", "amal" znaczyło "pracowity", "niezmordowany". Prawdopodobnie "Amelia" powstała przez skrócenie imion dwuczłonowych, których pierwszym członem było "Amal", jak na przykład "Amalberga". W Polsce imię to pojawiło się w XIV wieku, jednak szczególną popularnością cieszyło się w epoce romantyzmu.

Patronką każdej Amelii i Amalii jest święta Amalberga z Maubeuge, nazywana również Amalbergą z Lobbes lub Amalbergą z Binche. To żyjąca w VII wieku zakonnica, święta Kościoła katolickiego. Była małżonką księcia lotaryńskiego i hrabiego Brabancji, Witgera, a także matką kilku świętych. Po śmierci męża wybrała życie zakonne. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 10 lipca.

Święta Amelia z Temse, czyli Amalberga Gandawska, była z kolei zakonnicą żyjącą w VIII wieku. Już jako nastolatka została siostrą benedyktynką w opactwie przy Munsterbilsen. O jej względy zabiegał syn króla Franków, Pepina, Karol (znany później jako Karol Wielki). Musiał się jednak pogodzić z jej religijnym powołaniem. Święta Amelia z Temse jest patronką rolników i rybaków, a jej wspomnienie obchodzone jest również 10 lipca — tego samego dnia, co Amalbergi z Maubeuge.

Znaczenie imienia Amelia

Co oznacza imię Amelia? To "obrończyni domowego ogniska" lub "dobra gospodyni". Osoby o tym imieniu są rzeczywiście bardzo rodzinne i ciepłe. Amelie to doskonałe słuchaczki, które zawsze i każdemu chętnie coś doradzą. Jednocześnie niewiele mówią o sobie. Są bowiem dosyć skryte. To kobiety rozsądne, które lubią żyć zgodnie z planem.

Amelie są ciekawe świata i uwielbiają się uczyć oraz zwiedzać nowe miejsca. Są cenione w pracy, a pochwały sprawiają, że starają się jeszcze bardziej. To kobiety subtelne i lubiane. Doskonałe przyjaciółki, które nigdy nie zawiodą. Dotrzymują słowa i nie wyjawiają tajemnic. Amelia długo odkłada w czasie założenie rodziny. Kiedy jednak kogoś pokocha i się ustatkuje, jest wierna aż po grób.

To kobiety, które łączą w sobie rozwagę i romantyczność. Długo zachowują młodość ducha, w czym pomagają im liczne pasje. Jeśli chodzi o ich predyspozycje zawodowe, Amelie mogą być doskonałymi przedszkolankami, nauczycielkami i lekarkami. Trener personalny, doradca finansowy i psycholog to również zawody , w których Amelie znakomicie się sprawdzą. Idealne będą dla nich wszystkie prace, które wymagają kontaktu z ludźmi.

Zdjęcie Amelia to kobieta łącząca w sobie rozwagę i romantyczność. Jest lubiana i ceniona w pracy. / 123RF/PICSEL

Kiedy Amelia obchodzi imieniny?

Kiedy są imieniny Amelii? Kobiety o tym imieniu mogą świętować:

5 stycznia,

30 marca,

20 kwietnia,

10 lipca,

7 października.

Najpopularniejsza data imienin Amelii to 5 stycznia i najczęściej panie świętują właśnie wtedy. Kolejną popularną datą jest 10 lipca, kiedy przypada wspomnienie głównej patronki kobiet o imieniu Amelia, czyli świętej Amalbergi z Maubeuge.

Zdjęcie Imię Amelia jest coraz popularniejsze / 123RF/PICSEL

Znane osoby o imieniu Amelia

Imię Amelia jest popularne zwłaszcza w krajach francuskojęzycznych. Imię to noszą między innymi francuskie tenisistki Amélie Mauresmo i Amélie Cocheteux, a także belgijska pisarka tworząca w języku francuskim, Amélie Nothomb. Najsłynniejszą postacią o tym imieniu jest zaś Amelia Earhart, amerykańska pilotka, dziennikarka i autorka książek. To pierwsza kobieta, która przeleciała nad Oceanem Atlantyckim jako pasażerka i pierwsza kobieta, która uczyniła to samotnie jako pilot.

Zdrobnienie imienia Amelia to między innymi Melka, Amelka, Mela, Amelcia, Amela czy Ameleczka.

