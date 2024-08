W Polsce każdy obywatel musi mieć nazwisko, choć nie zawsze było to oczywiste. Kiedyś taki przywilej dotyczył tylko szlachty, z czasem nazwiska przylgnęły także do chłopów i mieszczan. W tym przypadku często związane były z ich zawodami lub czymś, co ich wyróżniało, na przykład Kowalczyk czy Przybył. Dziś lista nazwisk zarejestrowanych w Polsce wciąż rośnie, co jest związane z procesami migracyjnymi. Wśród nich są zarówno popularne, jak i wyjątkowo krótkie, długie lub rzadko występujące.

Ile liter ma najkrótsze nazwisko w Polsce?

Każdy z nas zna bezpośrednio lub pośrednio osoby, których nazwiska są wyjątkowo krótkie, na przykład Maj albo Kot. Mają one swój rodowód w nazwach, jakie nadawali sobie dla odróżnienia chłopi. Okazuje się jednak, że najkrótsze nazwisko w Polsce ma zaledwie dwie litery. Rekordzistą jest tu Oo, które nie dość, że składa się z dwóch liter, to jeszcze takich samych: Oo. Oprócz niego dwuliterowe nazwiska zarejestrowane w naszym kraju to:

Ax;

Bc;

Bu;

Bi;

Eo;

Ek;

Fu

In;

Je;

Ka;

Le;

Oe;

Sa;

Sy.

Te wyjątkowo krótkie nazwiska są w Polsce niezwykle rzadkie. Zazwyczaj noszą je zaledwie po dwie osoby.

Jak brzmi najdłuższe nazwisko w Polsce? Ma ponad 50 znaków

Polska słynie z dość długich nazwisk, które sprawiają niemałe problemy, zwłaszcza cudzoziemcom. Każdy z nas kojarzy słynną scenę z filmu "Jak rozpętałem II wojnę światową", kiedy niemieckiego oficera do szału doprowadziło polskie nazwisko "Brzęczyszczykiewicz". Okazuje się jednak, że najdłuższe nazwisko w Polsce bije je na głowę, bo składa się na nie aż 51 znaków. Jest więc dłuższe od najkrótszego aż o 49 znaków. Wynika to z faktu, że nazwiska łączone liczą się u nas jako całość. Na podium stoi więc zlepek Czartoryski Rostworowski-Mycielski Anderson Scimone. Nazwisko należy do kobiety, mężczyźni mogą się tu poszczycić dużo mniejszą, choć również imponującą liczbą 31 znaków: Paschalis Ochedoski vel Ochenduszko.

Jednym ze sposobów na znalezienie informacji na temat swojego nazwiska, jest wejście na portal dane.gov.pl. 123RF/PICSEL

Najrzadsze i najpopularniejsze nazwiska w Polsce

Oprócz wymienionych wyżej nazwisk dwuliterowych, do najrzadszych w Polsce należą te niemal równie krótkie. Należą do nich Nof, Żuj, Wir, Zoc, Beg, Cuk, Zem. Oprócz nich do rzadkich należą również nazwiska o zagranicznym rodowodzie, jak Vi Tien czy Berković. Trzeba tu dodać, że Ministerstwo Cyfryzacji na stronie dane.gov.pl podaje tylko takie nazwiska, które w Polsce noszą co najmniej dwie osoby. Na drugiej szali leżą nazwiska najpopularniejsze, w Polsce najwięcej jest Nowaków, drugie miejsce należy do Kowalskich, a trzecie do Wiśniewskich. W Polsce łącznie nazywa się tak około 440 tys. osób, co stanowi niemal połowę wszystkich nazwisk zarejestrowanych w naszym kraju.

Źródło: dane.gov.pl