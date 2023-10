Oto mocne strony Barana (21 marca - 19 kwietnia):

Zodiakalny Baran jest przede wszystkim energiczny i pełen życia, potrafi takimi emocjami zarażać również innych ludzi. Dodatkowo cechuje go odwaga i pewność siebie. A jego kreatywność i pomysłowość pozwala mu rozwiązywać problemy na wszelakich płaszczyznach. Baran powinien szukać pracy w obszarze, który umożliwi mu kontakt z ludźmi i wpływ na nich. Sprawdzi się np. jako coach, animator lub psychoterapeuta. Jest w stanie wiele zmienić w cudzym życiu i nie powinien się przed tym chronić. Baran potrafi dokonać wielkich zmian w myśleniu człowieka i pomóc mu dążyć do wyznaczonych celów.

Reklama

Oto mocne strony Byka (20 kwietnia - 20 maja):

Zodiakalny Byk jest wytrwały oraz stabilny, co czyni go idealnym pracownikiem. Jest bardzo lojalny oraz wierny swoim przekonaniom i nic nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem wyznaczonego wcześniej celu. Stawia na praktykę i jego działania są niezawodne. Świetnie się sprawdzi, jako pracownik społeczny, policjant lub wojskowy. Jego sposób myślenia sprawia, że potrafi działać cuda w krytycznych sytuacjach. Powinien te umiejętności wykorzystać do czynienia dobra.

Zdjęcie Byk wie, czego potrzebują inni ludzie / @baseimage / materiał zewnętrzny

Oto mocne strony Bliźniąt (21 maja - 20 czerwca):

Astrologia Październikowa pełnia Księżyca przyniesie ogrom życiowych zmian. Przygotuj się! Zodiakalne Bliźnięta z natury są elastyczne i towarzyskie, dzięki czemu kontakty z ludźmi nie sprawiają im żadnych problemów. Są wręcz stworzeni do interakcji międzyludzkich, a ich komunikatywność jest godna podziwu. Dodatkowo są bardzo ciekawe świata i nic nie jest w stanie ich zatrzymać przed samorozwojem. Bliźnięta są niezwykle bystre i inteligentne, dlatego nie lubią marnować czasu na bezcelowe rozmowy. Idealnie sprawdzą się w roli dziennikarza, artysty lub organizatora imprez. Bliźnięta nigdy nie mogą zamykać się w sobie, gdyż to tylko marnowanie ich wrodzonego talentu.

Oto mocne strony Raka (21 czerwca - 22 lipca):

Zodiakalny Rak zazwyczaj jest bardzo opiekuńczy i troskliwy, a pomoc innym sprawia mu sporą satysfakcję. Nie lubi wielkich wydarzeń i poznawania nowych ludzi, woli zostać lojalny wobec swojej rodziny oraz przyjaciół, którzy zyskali jego zaufanie. Rak często kieruje się intuicją, która nigdy go nie zawodzi. Nie powinien bać się podejmowania ryzyka, gdyż jego przeczucia zazwyczaj się sprawdzają. Rak sprawdzi się w roli psychologa, pielęgniarki lub nawet lekarza. Potrafi słuchać jak nikt inny, dlatego jego pomoc ludziom jest niezastąpiona.

Oto mocne strony Lwa (23 lipca - 22 sierpnia):

Zodiakalny Lew jest przede wszystkim bardzo charyzmatyczny i pewny siebie. Wszyscy mu tego zazdroszczą. To doskonały mówca, kiedy się odezwie, ludzie nie mogą przestać go słuchać. Jego słowa mają dużą moc i wpływają na innych, dlatego powinien przemawiać z rozwagą, a nie pod wpływem emocji. Lew potrafi być bardzo hojny, co się bardzo ceni w tych czasach. Jest stworzonym liderem z naturalną aurą przywództwa, co czyni go dobrym politykiem, prezydentem lub po prostu szefem.

Oto mocne strony Panny (23 sierpnia - 22 września):

Zodiakalna Panna jest bardzo skrupulatna i precyzyjna, a wszelkie decyzje są perfekcyjnie przemyślane. Potrafi być niezwykle praktyczna i zawsze wie, jak wyjść z opresji. Jest skłonna do pomocy innym, ale tylko pod warunkiem, że ktoś to doceni. Nie wyciąga ręki do byle kogo, wie, komu może zaufać, a kto chce ją tylko wykorzystać. Panna jest bardzo bystra i ma analityczny umysł, więc świetnie sprawdzi się w roli księgowej, koordynatorki lub prawnika.

Oto mocne strony Wagi (23 września - 22 października):

Zodiakalna Waga jest osobą sprawiedliwą oraz harmonijną. Bardzo ceni sobie spokój w życiu oraz równowagę. Nie cierpi tego, gdy ktoś jest wykorzystywany i zawsze staje w jego obronie. Świetnie potrafi rozwiązywać konflikty, a ludzie cenią ją za ugodowość. Waga jest przede wszystkim skłonna do kompromisów i mediacji, co czyni ją idealnym mediatorem lub sędzią. Jej osąd zazwyczaj jest trafny, więc nie może tego zmarnować.

Zobacz również: Horoskop tygodniowy ogólny dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co zobaczyły wróżka Anne

Oto mocne strony Skorpiona (23 października - 21 listopada):

Zodiakalny Skorpion zawsze jest bardzo zdeterminowany w swoich działaniach. Na co dzień żyje intensywnie i cechuje go ogromna namiętność. Jest bardzo lojalny i oddany osobom, które są mu bliskie. Z zewnątrz wydaje się zamknięty i zimny, jednak w domu zamienia się w bardzo troskliwą i opiekuńczą osobę. Skorpion wie, jak utrzymać pokerową minę i nie dać ponieść się emocjom w trudnych sytuacjach. Mało kto jest w stanie złamać Skorpiona, to bardzo wytrwały zawodnik. Świetnie sprawdzi się w roli pracownika dużej korporacji, szefa lub agenta nieruchomości.

Zdjęcie Skorpion twardo stąpa po ziemi / Getty Images

Oto mocne strony Strzelca (22 listopada - 21 grudnia):

Zodiakalny Strzelec to dusza towarzystwa, jest bardzo przyjacielski i otwarty na nowe doświadczenia. Jego optymizm i entuzjazm potrafi zarażać osoby, które przebywają w jego otoczeniu. Bliscy cenią sobie jego obecność, gdyż zawsze jest w stanie poprawić im humor, nawet samym “byciem”. Strzelec jest również dzielny, żądny wiedzy oraz ceni sobie niezależność. Wszystkie te cechy czynią go idealnym freelancerem, przedsiębiorcą lub konsultantem. Ten znak zodiaku nie powinien zmarnować swojego ogromnego talentu. Jeśli wykorzysta swoje zdolności, to czeka go wiele szczęścia w życiu.

Zobacz również: Znaki zodiaku, z którymi nie stworzysz trwałego związku

Oto mocne strony Koziorożca (22 grudnia - 19 stycznia):

Zodiakalny Koziorożec jest niezwykle pracowity oraz ambitny, nie poprzestaje na laurach i ciągle dąży do rozwoju. Nic nie może być “przeciętne", wszystko musi być wykonane najlepiej, jak się da. Cechuje się wielką cierpliwością i odpowiedzialnością. Koziorożec wie, co przyniesie mu zyski, nawet w szerszej perspektywie, dlatego problemy finansowe są mu obce. Jego dzień jest bardzo zorganizowany i nie lubi, gdy ktoś mu to zaburza. Koziorożec świetnie sprawdzi się jako inżynier, kierownik lub redaktor naczelny.

Zdjęcie Koziorożec obmyśla najlepsze plany / @tapanakorn / materiał zewnętrzny

Oto mocne strony Wodnika (20 stycznia - 18 lutego):

Zodiakalny Wodnik jest bardzo niezależny i postępowy w swoim myśleniu. Jego działania nie są proste i nudne. Jego pomysły zazwyczaj są bardzo oryginalne i potrafią być nawet przełomowe. Dla przyjaciół jest miły i tolerancyjny, dobrze jest mieć taką osobę u swojego boku. Wszystkie cechy Wodnika sprawiają, że jest idealnym pracownikiem technicznym, inżynierem lub wynalazcą. Jeśli ten znak skupi się na swoich mocnych stronach, to jego nazwisko może zostać zapamiętane na długie lata.

Oto mocne strony Ryb (19 lutego - 20 marca):

Zodiakalne Ryby są niezwykle empatyczne i wrażliwe. To, w jaki sposób widzą świat, jest niezwykłe i potrafi dać innym do myślenia. Ryby nie myślą szablonowo i mają wielki talent artystyczny. Nie musi to być malarstwo, ale jakakolwiek forma przelania swoich emocji w coś pięknego. Ten znak cechuje ogromna wyrozumiałość i uczuciowość, co czyni ich dobrymi ludźmi. Idealnie sprawdzą się w roli artysty, pracownika duchowego, opiekuna do dzieci lub terapeuty. Ryby nie powinny bać się swoich emocji, a dzielić się nimi z całym światem.

Zdjęcie Ryby wiedzą, jak przelać uczucia na papier / Getty Images

Zobacz również: Trzy znaki zodiaku, które przynoszą szczęście. Koziorożec, Bliźnięta i Byk dają radość i energię