Najważniejsze rocznice ślubu i ich znaczenie

Papierowa, bawełniana, brylantowa... Dla małżonków każda rocznica jest, a przynajmniej powinna być tak samo ważna. Skąd więc tak różne ich nazwy?

Nie każdy wie, ale nazwy rocznic ślubu obrazują małżeński staż. To właśnie dlatego, każdą kolejną symbolizują coraz cenniejsze i szlachetniejsze tworzywa, kamienie, a nawet brylanty! I właśnie dlatego, pierwsza z nich jest papierowa.

1. rocznica ślubu - papierowa

Pierwsza rocznica ślubu jest wyjątkowa, ale jej nazwa na tle innych wypada bardzo blado. Nic dziwnego, papier to tani, delikatny i niezbyt trwały materiał. Łatwo go zniszczyć, równie łatwo stracić, gdy odfrunie nagle w siną dal. Tak jest z młodym małżeństwem - jest jeszcze słabe i delikatne, a zagrozić mu może nawet lekki podmuch wiatru.



2. rocznica ślubu - bawełniana

3. rocznica ślubu - skórzana

4. rocznica ślubu - kwiatowa lub owocowa

5. rocznica ślubu - drewniana

Wiele par w szczególny sposób świętuje piątą rocznicę ślubu. Nazywana drewnianą, symbolizuje miłość, która z każdym rokiem jest coraz silniejsza. Drewno jest zdecydowanie trwalsze od papieru, więcej zniesie, jest silniejsze i odporniejsze.



6. rocznica ślubu - cukrowa

7. rocznica ślubu - wełniana

8. rocznica ślubu - spiżowa, brązowa lub blaszana

9. rocznica ślubu - gliniana lub generalska

10. rocznica ślubu - cynowa lub aluminiowa

11. rocznica ślubu - stalowa

12. rocznica ślubu - płócienna, jedwabna lub lniana

13. rocznica ślubu - koronkowa

14. rocznica ślubu - kości słoniowej

15. rocznica ślubu - kryształowa

20. rocznica ślubu - porcelanowa

Dwadzieścia lat razem! To piękny wynik i niejedna para chciałaby doczekać tej rocznicy. Nazwa również nie jest przypadkowa - porcelana to szlachetna, wysokiej jakości ceramika, symbolizująca cenny, wartościowy dar - taka jest właśnie miłość wciąż trwających przy sobie małżonków. Wiele osób idzie typ tropem i postanawia obdarować świętującą parę właśnie porcelaną.



25. rocznica ślubu - srebrna

30. rocznica ślubu - perłowa

35. rocznica ślubu - koralowa

40. rocznica ślubu - rubinowa

45. rocznica ślubu - szafirowa

50. rocznica ślubu - złota - tzw. złote gody

Złote gody to rocznica wyjątkowa - pół wieku razem to wynik zasługujący na podziw i szacunek, w szczególności jeśli małżonek dobrze wypełnił swoje zadanie i obdarowywał żonę w poprzednie rocznice srebrną i perłową biżuterią i drogocennymi kamieniami... Tak naprawdę jednak wciąż i zawsze chodzi o miłość. Złota rocznica to symbol zwycięstwa - przetrwaliśmy razem tyle, że nic nie jest już w stanie zachwiać naszą miłością. Mówi się, że by świętować złotą czy później diamentową rocznicę, najpierw trzeba celebrować tę papierową.



55. rocznica ślubu - szmaragdowa lub platynowa

60. rocznica ślubu - diamentowa

Diament to najtrwalszy i najszlachetniejszy kamień. Symbolizuje wieczną, czystą miłość, która przetrwa wszystkie burze. Diament nazywany jest też przez niektórych jedynym prawdziwym klejnotem - czyż nie tym właśnie jest prawdziwa miłość?



65. rocznica ślubu - żelazna

70. rocznica ślubu - kamienna

75. rocznica ślubu - brylantowa

Skąd wzięły się nazwy rocznic ślubu?

W 1922 roku amerykańska pisarka Emily Post specjalizująca się w etykiecie i zasadach savoir vivre zaproponowała osiem nazw dla 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 oraz 75 rocznicy ślubu. Nazwy bardzo szybko się przyjęły, a 15 lat później Związek Amerykańskich Jubilerów opracował kolejne nazwy rocznic, które obowiązują po dzień dzisiejszy.