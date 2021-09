Nauczycielka użyła siły. Rozebrała uczennicę

Pomiędzy 15-letnią Sarą Rue a nauczycielką doszło do kłótni. Hałas oraz negatywne emocje związane z awanturą wywołały u nastolatki atak paniki. W związku z tym chciała opuścić klasę, by jak najszybciej się uspokoić.

Jej zachowanie nie spodobało się jednak nauczycielce, która postanowiła zatrzymać uczennicę w środku. Dogoniła ją, chwyciła za bluzkę i pociągnęła w swoją stronę. Przez to dziewczyna upadła, a ubranie zsunęło się, przez co inni uczniowie zobaczyli jej czerwony biustonosz. Nastolatka wyznała, że było to dla niej traumatyczne przeżycie.

Całe zdarzenie zostało rozpatrzone przez policję, jednak nie uznano, że doszło do popełnienia przestępstwa. Władze szkoły nie wiedzą, czy powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. Ich zdaniem nauczyciel może użyć siły, gdy nie radzi sobie z uczniem.



Mimo że władze szkoły nadal badają zaistniałą sytuację, to według krążących pogłosek nauczycielka zdecydowanie nie powinna użyć siły względem uczennicy, która chciała opuścić salę, a ponadto nie powinno dojść do rozebrania nastolatki, nawet jeśli było to nieumyślne.



