Nazwij karaczana imieniem eks. Antywalentynkowa akcja łódzkiego zoo

Życie i styl

Dziś walentynki, święto zakochanych. Jednak nie dla wszystkich jest to okazja do świętowania. Dla tych, którzy mają za sobą bolesne rozstanie, łódzkie zoo przygotowało specjalną akcję antywalentynkową, w ramach której zachęca do adopcji karaczana madagaskarskiego i nazwania go imieniem swojego eks.

Zoo w Łodzi zachęca do adoptowania karaczana i nazwania go imieniem swojego eks