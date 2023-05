Żabka to sieć niezwykle popularnych w Polsce sklepów, z których usług codziennie korzysta w Polsce blisko 3 miliony klientów. Oprócz możliwości nabycia artykułów spożywczych sklep w swojej ofercie posiada również opcje nadania i odebrania paczek czy wypłaty gotówki.

Żabka z pilny apelem do klientów. Nie spożywajcie tych produktów!

Na oficjalnej witrynie internetowej sklepów Żabka pojawił się niepokojący komunikat, w którym sieć ostrzega swoich klientów przed spożywaniem produktów dostępnych w sklepach pod szyldem tej popularnej marki.

"W związku z informacją otrzymaną od dostawcy Good Food Products Sp. z o.o. dotyczącą przekroczenia limitu pestycydu w surowcu wykorzystanym w produkcji asortymentu: 10914683 WAFLE POPCORN 105G GOOD FOOD z terminem przydatności do spożycia 15.12.2023, 17.12.2023 oraz 10971931 WAFLE KUKURYDZIANE 35G GOOD FOOD z terminem przydatności do spożycia 16.12.2023 wyprodukowanym przez Good Food Products Sp. z o.o., konieczne jest wycofanie ze sprzedaży w/w partii produktów " - brzmi komunikat.

Zdjęcie Decyzja o wycofaniu wafli była konieczna w związku z przekroczeniem limitu pestycydu w surowcu wykorzystanym w produkcji asortymentu / 123RF/PICSEL

Ponadto "Żabka" apeluje do wszystkich swoich klientów, którzy nabyli powyższe produkty, by pod żadnym pozorem ich nie spożywać, gdyż mogą być one niebezpieczne dla zdrowia. Wafle z przekroczonym limitem pestycydów należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu.

"Zwrotu należy dokonać w sklepie Żabka, w którym zrealizowano zakup, a za przyniesiony produkt otrzymają Państwo zwrot pieniędzy w kwocie ceny zakupu" - informuje na koniec sieć sklepów Żabka.