Niecodzienna historia z Krakowa. Kupiła kapustę z "niespodzianką". W środku był gekon

Kupiła kapustę z gekonem w środku. "Kolejna tego typu sytuacja"

"Kiedyś był gekon, który przyjechał do naszego pięknego kraju na tirze, tym razem taki jegomość został znaleziony w kapuście, zakupionej w jednej z popularnych sieci handlowych" - zaczyna tę niecodzienną historię Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Kilkucentymetrowy maluch, który znalazł schronienie w kapuście, okazał się tarentolą murowaną, nazywaną również gekonem murowanym. Gad występuje głównie na terenach Hiszpanii, Włoch, Francji oraz Półwyspie Bałkańskim. Bywa również spotykany w północnej Afryce. "Bardzo możliwe, że mały podróżnik przybył w innych warzywach i owocach" - wyjaśnia w komentarzu krakowskie KTOZ.

Gekon miał sporo szczęścia. Został w porę odkryty, a kobieta, która kupiła kapustę z "niespodzianką" szybko zgłosiła się do krakowskiego KTOZ z prośbą o pomoc w niecodziennej sytuacji. Zwierzakowi w mig udało się odnaleźć nowy dom. "Weekend spędził u naszej koleżanki, a dzisiaj przeprowadza się do domku stałego u Ani - inspektorki KTOZ" - informują inspektorzy.

Historia ze szczęśliwym zakończeniem. "Gekony też biorą się z kapusty"

Historia ze szczęśliwym zakończeniem nie uszła uwadze internautów. Wielu z nich zachwyca się wyglądem jaszczurki, pytając gdzie można kupić podobną kapustę z "niespodzianką". "Macie możliwość sprawdzić gdzie te kapusty? Może trzeba uratować więcej maluszków" - piszą.

"Gdyby nie niezbyt miłe skojarzenia to maluch powinien otrzymać imię Głąb", "Oj tam, dzieci się biorą z kapusty to widocznie gekony też" - piszą inni. Wiele osób chwali postawę kobiety, która nie przeszła obojętnie obok losu malucha. "Ukłony dla Pani, której chciało się ‘przytuptać’ do Was i uratować ‘małego’. Szacunek", "Historia z szczęśliwym zakończeniem. Super", "Super, że trafił na dobrego Człowieka" - czytamy.

Wielu internautom historia gekona z kapusty przywiodła na myśl słynnego krakowskiego "laguna". Wiszący na drzewie gad, który miał być "legwanem", okazał się w rzeczywistości francuskim rogalikiem. "Jakby kobieta zadzwoniła do Was że znalazła laguna w kapuście to nikt by jej na serio nie potraktował już po ostatniej akcji. Dobrze że przyjechała z dowodami" - czytamy.

