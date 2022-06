Ile zarabiają europosłowie?

"Super Express" postanowił przyjrzeć się zarobkom polskich polityków w Brukseli. Wynagrodzenie europosłów to mniej więcej 40 tys. zł miesięcznie. Na tym jednak nie koniec, bo dodatkowe pieniądze otrzymują w dietach. Szacuje się, że jest to nawet 10 tys. zł, a więc roczne przychody polityków to nawet 600 tys. zł.

"SE" podało zarobki Joachima Brudzińskiego, Beaty Szydło, Elżbiety Rafalskiej i Roberta Biedronia. Portal sprawdził, na co pozwolili sobie europosłowie za zarobione pieniądze.

Zdjęcie Beata Szydło oraz inni europosłowie zarabiają niemałe pieniądze / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

Zarobki Joachima Brudzińskiego

Jak czytamy, Joachim Brudziński powiększył swój majątek o 1,7 mln zł. W związku z tym zdecydował się na zakup półhektarowej działki, na której staną domki letniskowe. Kosz tej inwestycji oszacowano na 420 tys. zł. To jednak niejedyny zakup polityka. Europoseł za 1,4 mln zł nabył 120-metrowe mieszkanie.

Zarobki Beaty Szydło

Beata Szydło w ciągu trzech lat uzbierała na koncie 115 tys. euro, czyli mniej więcej 535 tys. zł. Za zarobione pieniądze postanowiła kupić dwa samochody. Za jedno z nich zapłaciła blisko pół miliona, a za drugie nieco mniej, bo 130 tys. zł.

Zarobki Elżbiety Rafalskiej

Większymi oszczędnościami może pochwalić się Elżbieta Rafalska. Była minister na swoim koncie zgromadziła 269 tys. euro, co w przeliczeniu daje mniej więcej 1,25 mln złotych. Zdecydowała się kupić nieruchomość wartą 200 tys. zł.

Nieruchomości Roberta Biedronia

Robert Biedroń postanowił zainwestować w dwie nieruchomości, których wartość oszacowano na 2,3 mln zł. Polityk w rozmowie z "SE" przyznał, że wynagrodzenia nie wydaje tylko na siebie i często wspiera organizacje pozarządowe i charytatywne.

