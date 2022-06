Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów apeluje, iż część seniorów może być już niedługo w naprawdę ciężkiej sytuacji. Wszystko to przez zmiany, wynikające z Polskiego Ładu. Wprowadził on wyższą kwotę wolną od podatku, przez co większość seniorów nie będzie mogła odliczyć ulgi na leki.

Fatalna informacja dla seniorów. Polski Ład pozbawił ich ważnej ulgi

Ulga na leki, czyli po prostu ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Umożliwia ona także odliczenie wydatków na leki. Z takiej ulgi skorzystać mogą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz renciści.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że po podwyższeniu kwoty wolnej od podatku większość emerytów i rencistów znajdzie się poza zasięgiem tej ulgi.

ZERiI próbował już zająć się tą sprawą, zainteresował się nią także Rzecznik Praw Obywatelskich - ich interwencje nie przyniosły jednak żadnych zmian.

Dlaczego większość emerytów i rencistów jest stratna? Płacony przez nich wcześniej podatek i tak był niski, więc jego zniesienie nie rekompensuje utraty ulgi. W dodatku, zmiana ta szczególnie dotknie osoby o niskich rentach i emeryturach.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zgłosił kilka propozycji rozwiązania tego problemu, jednak żadna z nich nie została przyjęta przez rząd.

