"Benedykt XVI był więźniem Watykanu"

Niebieskie niebo nad najpopularniejszymi plażami Włoch latem przecinały niewielkie samoloty, które ciągnęły za sobą banery z hasłami dotyczącymi papieża Benedykta XVI. Ostatni przelot, o którym donosiły włoskie media, miał miejsce w niedzielę 27 sierpnia. Samolot pokonał 350 kilometrów wzdłuż wybrzeża Adriatyku, przekazując każdemu, kto wzniósł do góry głowę, wiadomość o treści "Benedict XVI era in sede impedita".

Termin "sedes impedita" oznacza według prawa kanonicznego sytuację, w której stolica biskupia doznaje przeszkody (łac. sede impedita) ze względu na uwięzienie, wygnanie, wydalenie biskupa lub jego niezdolność do sprawowania swojej funkcji.



“Kan. 412 - Uważa się, że stolica biskupia ma przeszkodę w działaniu, jeżeli biskup diecezjalny na skutek uwięzienia, usunięcia, wygnania lub niezdatności, jest całkowicie pozbawiony możności wypełniania pasterskiej posługi w diecezji, nie mogąc nawet listownie porozumiewać się z diecezjanami" Kodeks Prawa Kanonicznego

Wiadomość "Benedict XVI era in sede impedita" można przetłumaczyć z języka łacińskiego "Benedykt XVI został uwięziony" lub "Benedykt XVI napotkał przeszkodę w działaniu".

"Benedykt XVI nie abdykował"

Inna wiadomość pojawiła się nad regionem Lacjum 16 lipca, brzmiała ona "Benedykt XVI nie abdykował".

Wiadomości nad włoskimi plażami zainteresowały nie tylko mieszkańców, ale także turystów z wielu krajów oraz media. Dziennikarze ustalili, że za całą sprawą stoi prawnicza organizacja non-profit "Arbitrium - pierwsza pomoc prawna w ochronie nienaruszalnego".

Hasła, które rozpowszechniają samoloty, ciągnąc za sobą banery, nawiązują do książki Andrei Cionciego "Kodeks Ratzingera", w której autor udowadnia, że w oświadczeniu o abdykacji Josepha Ratzingera, spisanym po łacinie, znalazły się błędy, których nie mógł popełnić doskonale nią władający myśliciel. Zdaniem pisarza jest to dowód na to, że Benedykt XVI nie abdykował dobrowolnie, ale został do tego zmuszony. Według autora książki, władze watykańskie uznały, że na tronie piotrowym powinien zasiąść bardziej liberalny biskup. W myśl tej teorii papież Franciszek I sprawuje swój urząd nielegalnie i jest antypapieżem.