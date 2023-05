Papież Franciszek dał kobietom prawo głosu. Będą mogły głosować z biskupami

Karolina Burda Życie i styl

Argentyński papież Franciszek wprowadził modyfikację w prawie kościelnym. Duchowny postanowił dopuścić kobiety do głosowania podczas najbliższego Synodu. Do tej pory mogli uczestniczyć w nim jedynie mężczyźni. To wielkie zmiany dla kobiet oraz Kościoła.

Zdjęcie Papież Franciszek / ZOLTAN MATHE / 123RF/PICSEL