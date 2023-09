Spis treści: 01 Czym jest udar i jakie możemy wyróżnić jego rodzaje?

02 Wczesne objawy udaru krwotocznego

03 Nietypowe objawy udaru niedokrwiennego

04 Objawy udaru, które wymagają natychmiastowej reakcji

05 Michał Figurski u Piotra Witwickiego. Dziennikarz opowiedział o wylewie

Czym jest udar i jakie możemy wyróżnić jego rodzaje?

Udar to niewydolność krążenia krwi, która wpływając na część obszaru mózgu, powoduje śmierć komórek nerwowych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje udarów:

udar niedokrwienny — stan, w którym dochodzi do zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu, stanowi ok. 80 proc. przypadków,

stan, w którym dochodzi do zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu, stanowi ok. 80 proc. przypadków, udar krwotoczny, nazywany wylewem — ok. 20 proc. przypadków, powstaje w wyniku pęknięcia naczynia zaopatrującego mózg w krew bądź tętniaka.

Wideo Spot StopUdarom

Wczesne objawy udaru krwotocznego

Niektóre oznaki udaru mogą pojawić się kilka dni, a nawet tygodni przed. Pamiętajmy, że wczesne dostrzeżenie oznak udaru krwotocznego mózgu może uratować nam życie. Należą do nich:

Reklama

zawroty głowy,

bóle głowy,

zaburzenia równowagi,

nudności.

Niestety objawy te są na tyle pospolite, że zazwyczaj nie wzbudzają naszych podejrzeń. Pamiętajmy jednak, że zawroty głowy, których przyczyny często doszukujemy się w skokach ciśnienia, a nawet zmęczeniu, zawsze powinny wzbudzić naszą czujność. To właśnie one są najczęstszymi objawami poprzedzającymi udar.

Zdjęcie Silny ból głowy, któremu towarzyszą nudności i zawroty głowy może być wczesnym objawem udaru / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Nie lekceważ tych objawów. Za kilka godzin lub dni może wystąpić udar

Nietypowe objawy udaru niedokrwiennego

Pamiętajmy jednak, że objawy mogą różnić się, w zależności od tego, z jakim rodzajem udaru mamy do czynienia. Poza tym nasz organizm nie zawsze wysyła nam sygnał ostrzegawczy w postaci bólu.

Udar niedokrwienny generalnie bardzo rzadko objawia się bólem. Jeżeli są pacjenci z bólem głowy, to tu bardziej skłaniamy się do krwotoku, czyli udaru krwotocznego spowodowanego pęknięciem naczynia tętniczego, ale też nie zawsze pacjenta boli głowa. Natomiast udar niedokrwienny nie boli tłumaczy dr Filipek-Gliszczyńska dla redakcji Poradnika Zdrowie.

Zobacz również: Udar niedokrwienny, czyli "zawał mózgu". Te objawy go zwiastują

Objawy udaru, które wymagają natychmiastowej reakcji

W przeciwieństwie do objawów poprzedzających, objawy towarzyszące udarowi mózgu są dość charakterystyczne i łatwe do rozpoznania. Należą do nich:

kłopoty z mówieniem i rozumieniem,

paraliż i drętwienie twarzy, rąk i nóg - często dotyczy tylko jednej strony ciała,

problemy z widzeniem - niewyraźne i podwójne widzenie lub pojawienie się ciemnych plam w naszym polu widzenia,

ból głowy - często nagły i silny, mogą towarzyszyć mu również wymioty,

kłopoty z chodzeniem - zaburzenia równowagi i zawroty głowy.

Jeśli zauważymy jakikolwiek z tych objawów, powinniśmy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. W przypadku udaru liczy się czas reakcji.

Zdjęcie Udar mózgu i wylew to stany zagrażające życiu. Po tym je rozpoznasz / 123RF/PICSEL

Nie czekaj, czy objawy ustaną. Liczy się każda minuta. Im dłużej udar pozostaje nieleczony, tym większe jest ryzyko uszkodzenia mózgu i niepełnosprawności czytamy na stronie pacjent.gov.pl.

Michał Figurski u Piotra Witwickiego. Dziennikarz opowiedział o wylewie

O tym, jak niepozorne mogą być na początku objawy udaru, opowiedział Michał Figurski w szczerej rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim. Dziennikarz doznał udaru z powodu powikłań cukrzycowych.

Wczesne objawy pojawiły się podczas pracy, gdy Figurski nagrywał audycję w studiu Polsatu. Przed nagraniem skarżył się na intensywny ból głowy. Piotr Witwicki w swoim podcaście porozmawiał z producentem programu, który opowiedział mu o tamtej sytuacji:

Powiedział mi, że boli go głowa, ledwo szedł, ale jak się włączyły kamery, to Figurski przez 40 minut był oscarowym aktorem, czuł się dramatycznie, ale występował świetnie, a później mówił, że znów go boli.

Po nagraniu programu Michał Figurski wrócił do domu i nie podejrzewając, że silny ból głowy może być wczesnym objawem wylewu, wziął środki przeciwbólowe i położył się spać.

O trzeciej nad ranem, kiedy się obudziłem, nie wiedziałem, czym jest lewa połowa mojego ciała, nie poznałem swojej ręki w łóżku, bełkotałem, nie byłem w stanie wyraźnie mówić — to był wylew, który nastąpił po wyjściu ze studia. mówi Figurski.

Instagram Rolka Rozwiń

Michał Figurski doznał wylewu we wrześniu 2015 roku. Do szpitala trafił w bardzo ciężkim stanie, jednak lekarzom udało się ocalić mu życie. Po operacji na dwa tygodnie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, a rokowania lekarzy nie były najlepsze.

Po wylewie Figurski przez długi czas poruszał się na wózku. Mimo długiej rehabilitacji po 6 latach od tego zdarzenia wciąż miał niedowład lewej ręki, jednak mógł już poruszać się o lasce. W rozmowie z Piotrem Witwickim przyznał jednak, że to "powrót do radia i telewizji był dla niego najlepszą rehabilitacją". Popularny dziennikarz i prezenter prowadzi od 6 września reality show "Temptation Island Polska" w Polsacie.

Zobacz również: Michał Figurski: To nie jest tak, że po wylewie człowiek odradza się jak Rocky