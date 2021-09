​Niezwyciężony Sylwester Wilk wraca na tor "Ninja Warrior Polska"

Jego nazwisko to synonim prawdziwego bohatera, dla którego nie ma przeszkody nie do pokonania. Pomimo niepełnosprawności Sylwester Wilk nie zwalnia tempa. Właśnie wraca na tor "Ninja Warrior Polska", aby udowodnić wszystkim, że ciężka praca i pozytywne nastawienie to klucz do sukcesu. Odcinek z jego udziałem zostanie wyemitowany 28 września o godz. 20:05 w Polsacie.

Zdjęcie Sylwester Wilk nie poddaje się i wciąż stawia przed sobą nowe wyzwania / INTERIA.PL/materiały prasowe