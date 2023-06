Niezwykłe miejsce pod Warszawą. Tutaj każdy może zamienić się w... syrenę

Łukasz Piątek Życie i styl

Mermaiding to sport, który w szalonym tempie podbija Europę, w tym również Polskę, dlatego nie ma się co dziwić, że w kraju nad Wisłą jak grzyby po deszczu powstają kolejne akademie uczące tej profesji. Na czym polega mermaiding, czy jest kosztowny, jak się go nauczyć, i w końcu – czy każdy może zostać syreną? Na te i wiele innych pytań poszukaliśmy odpowiedzi w rozmowie z Magdaleną Gębicką – instruktorką nurkowania i propagatorką mermaiding w Polsce.

Zdjęcie Od jakiego wieku można zacząć uprawiać mermaiding? / INTERIA.PL