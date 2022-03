W Japonii od wieków istnieje bardzo popularna legenda o Yao Bikuni - dziewczynce, która przypadkowo zjadła mięso ningyo - mitycznego stworzenia będącego hybrydą małpy i ryby. Dzięki temu pozostała wiecznie młoda i nieśmiertelna.

Mumia stworzenia przypominającego ningyo znajduje się do dziś w świątyni w Okayamie. Mnisi i okoliczna ludność wciąż wierzą w lecznicze moce tej dziwnej relikwii - ostatnio miała pomagać w walce z koronawirusem.

Istnienie mumii syreny dla świata naukowego odkrył jakiś czas temu badacz folkloru Japonii Hiroshi Kinoshita, który wertując encyklopedię stworzeń mitycznych odnalazł trop prowadzący do Okoyamy. Stworzenie miało być wyłowione przez lokalnego rybaka pomiędzy 1736 a 1741 rokiem, a później odsprzedane bogatej rodzinie. W późniejszym okresie trafiło pod kuratelę klasztoru.



Kinoshita zwrócił się więc do naukowców z uniwersytetu w Kurashiki w Okoyamie o pomoc w badaniach. Udało im się przekonać mnichów, by udostępnili mumię w celu przeprowadzenia różnych testów - między innymi badania DNA i tomografii komputerowej.



Sam Kinoshita i pracujący z nim naukowcy są dość sceptycznie nastawieni do przyszłych wyników. Okolice prefektury Okoyama od dawien dawna słynęły z fałszywek mających udawać ciała ningyo, jako że kilka wieków temu był to bardzo chodliwy towar. Nie można jednak przesądzać o prawdziwości bądź fałszerstwie mumii syreny, dopóki nie zakończą się jej badania. Zespół z uniwersytetu w Kurashiki zapowiada, że nastąpi to przed końcem 2022 roku.

