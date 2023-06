Spis treści: 01 Jezioro Wigry i Pokamedulski Klasztor

02 Jezioro Czorsztyńskie i zamki, które skrywają wiele tajemnic

03 Jezioro Płaskie zwane "suwalskim atolem"

04 Sielankowa sceneria jeziora Gim

05 Jezioro Powidzkie, które oferuje atrakcje dla każdego

W Polsce znajdziemy około siedmiu tysięcy jezior, których powierzchnia przekracza 1 hektar. Niektóre z nich to wymarzone miejsca na urlop oraz odpoczynek na łonie natury. Oto kilka najpiękniejszych i najciekawszych jezior w Polsce, które warto odwiedzić w tegoroczne wakacje.

Jezioro Wigry i Pokamedulski Klasztor

Położone w województwie podlaskim jezioro Wigry przyciąga turystów malowniczą okolicą oraz różnorodną linią brzegową. Teren zbiornika urozmaicają liczne wyspy, półwyspy, a także cieśniny i strumyki. Wigry to jezioro rynnowe, które najprawdopodobniej powstało około 14 tysięcy lat przed naszą erą, podczas ostatniego zlodowacenia. Jezioro położone jest na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, który słynie ze wspaniałych szlaków pieszych i rowerowych dla turystów, a także ogromnej różnorodności biologicznej - można spotkać tam m.in. bobra europejskiego.

Piękne i rozległe jezioro Wigry ma wiele do zaoferowania przyjeżdżającym turystom. Organizowane są tam spływy kajakowe, natomiast fani żeglarstwa mogą wypożyczyć jacht lub popłynąć w rejs widokowy ze sternikiem. W okolicy jeziora funkcjonuje również wiele wypożyczalni rowerów.

Wigry to również nazwa miejscowości, położonej na Półwyspie Klasztornym. Chętnie odwiedzanym przez turystów zabytkiem jest klasztor, który niegdyś należał do kamedułów. Zakon pełnił ważną funkcję w rozwoju regionu, to właśnie oni w 1715 roku założyli miasto Suwałki. Pokamedulski Klasztor w Wigrach odwiedził w 1999 papież Jan Paweł II. Co ciekawe w jego kryptach znajduje się czterdzieści wnęk, w których zamurowano ciała pustelników. Klasztor jest otwarty dla turystów, a cena zwiedzania to 18 złotych za bilet dla dorosłych oraz 10 za bilet ulgowy. Dzieci do lat 6 mogą zwiedzać klasztor bezpłatnie. Obecnie turyści mogą również skorzystać z miejsc noclegowych na jego terenie. W Pokamedulskim Klasztorze organizowane są także ciekawe wydarzenia. W maju odbył się tam festiwal Jaćwingów, czyli polskich wikingów.

Zdjęcie Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego znajdują się 42 jeziora / 123RF/PICSEL

Jezioro Czorsztyńskie i zamki, które skrywają wiele tajemnic

To sztuczny zbiornik wodny utworzony w wyniku wybudowania zapory wodnej w Niedzicy. Gromadzi ona wody Dunajca, i to właśnie w ten sposób tworzy się Jezioro Czorsztyńskie. Turyści mogą wybrać się w rejs po jeziorze, odbyć spływ Dunajcem, czy też odpocząć na piaszczystej plaży u podnóża zamku w Niedzicy.

Jezioro Czorsztyńskie to niezwykle malownicze miejsce, które przypomina baśniową krainę. Otoczone zielonymi wzgórzami Pienińskiego Parku Narodowego jezioro, leży u podnóża dwóch zamków:

zamku w Czorsztynie (6 zł bilet normalny, 3 zł ulgowy),

zamku Dunajec w Niedzicy z XIV wieku (25 zł za bilet normalny, 19 zł ulgowy).

Historia gotyckiego zamku w Czorsztynie sięga XIV wieku. O wybudowaniu tej warowni zadecydował Kazimierz Wielki. Miała ona zapewnić bezpieczeństwo południowej granicy kraju. W XV wieku władał nią Zawisza Czarny. Warownia pełniła swoją funkcję do 1790 roku, kiedy to w wyniku uderzenia pioruna zamek spłonął i popadł w ruinę. Natomiast zamek Dunajec był warownią węgierską, w której zgodnie z legendą w XVIII wieku skrywali się potomkowie królewskiej dynastii Inków wraz ze swoim skarbem.

Zdjęcie Zamek w Niedzicy i Jezioro Czorsztyńskie to idealne miejsce na udany urlop / 123RF/PICSEL

Jezioro Płaskie zwane "suwalskim atolem"

Jezioro Płaskie nie bez powodu nazywane jest "suwalskim atolem". Atole to inaczej płaskie wyspy koralowe, które są charakterystyczną częścią krajobrazu rajskich wysp m.in. na Pacyfiku. Niełatwo więc uwierzyć, że tak malownicze jezioro znajduje się w województwie podlaskim, a dokładniej w Puszczy Augustowskiej. Jego owalny kształt oraz niesamowite kolory robią ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli zobaczymy jezioro z lotu ptaka. Takie zdjęcie kilka lat temu wykonał fotograf Arkadiusz Leśniewski.