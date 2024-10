Baterie, sprzęty elektryczne, akumulatory

Elektrośmieci trzeba składować zgodnie z przepisami, inaczej grożą surowe kary. vejaa

Te odpady stanowią jedno z największych niebezpieczeństw dla zdrowia zwierząt i ludzi. Wyrzucone do zwykłych pojemników na śmieci mogą spowodować wybuch lub pożar. Baterie - te zwykłe, typu paluszki czy guzikowe, a także baterie od laptopa czy telefonu komórkowego, są naładowane toksycznymi związkami, takimi jak rtęć, lit, kobalt czy kadm. Wszystkie one uszkadzają nerki, wątrobę, powodują nieodwracalne zmiany w mózgu i są rakotwórcze. Baterie i elektrośmieci wyrzucone do śmietnika trafią na wysypisko, a tam mogą uwolnić toksyczne związki, które trafią do gleby i wody. Jedna mała bateria guzikowa jest w stanie zanieczyścić aż 400 litrów wody! Baterie najlepiej wrzucić do specjalnych pojemników umieszczonych w sklepach spożywczych czy budowlanych. Dzięki temu mamy pewność, że zostaną poddane recyklingowi w bezpieczny dla środowiska sposób. Elektrośmieci należy zanieść do PSZOK lub do sklepu ze sprzętem RTV i AGD.

Gdzie wyrzucić lekarstwa?

Leki to kolejna grupa odpadów stanowiąca poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Niestety wciąż pokutuje przekonanie, że przeterminowany syrop można bezpiecznie wylać do zlewu czy toalety. To jedna z najgorszych możliwych opcji, bowiem oczyszczalnie ścieków nie są przystosowane do filtrowania tego typu substancji. Jeśli przedostaną się do źródeł wody pitnej, mogą ją skazić i wywołać poważne niebezpieczeństwo. Lekarstwa w postaci tabletek i kapsułek a nawet maści również nie powinny lądować w koszu na śmieci. Nieważne, czy lekarstwo się przeterminowało, czy po prostu nie jest nam już dłużej potrzebne, warto je zanieść do apteki, która posiada specjalny pojemnik na tego typu odpady niebezpieczne. Lista tak wyposażonych aptek znajduje się na stronie gdziepolek.pl. Jeśli w pobliżu twojego miejsca zamieszkania nie ma możliwości zostawić niepotrzebnych środków farmaceutycznych, po prostu zanieś je do PSZOK.

Czy żarówki LED można wyrzucać do kosza?

Większość z nas wymieniła już w domu zwykłe żarówki na energooszczędne, co wiąże się z dużymi oszczędnościami odczuwalnymi w budżecie domowym. Należy jednak pamiętać, że pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do pojemników z odpadami zmieszanymi. Podobnie jest z lampami fluorescencyjnymi czyli popularnymi świetlówkami czy taśmami oświetleniowymi typu LED.

Tradycyjne żarówki możemy bezpiecznie wyrzucić do odpadów zmieszanych INTERIA.PL

Aby uniknąć wysokich kar za niewłaściwą segregację śmieci, zanieśmy je do punktu zbioru elektrośmieci, aby w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób mogły być poddane recyklingowi. Tradycyjne żarówki możemy bezpiecznie wyrzucić do odpadów zmieszanych, pamiętając jedynie o tym, by nie umieszczać ich w pojemnikach przeznaczonych na szkło.

