Działa podobnie jak kefir na jelita, a smakuje lepiej. Ten owoc to skarb

Agnieszka Boreczek

Dzisiaj nie jest już tropikalnym smakołykiem, kupisz go w każdym warzywniaku i markecie. Swoją popularność owoc mango zawdzięcza orzeźwiającemu smakowi, ciekawej konsystencji, uniwersalności (świetny także do dań słonych, wytrawnych). A czy wiesz, że mango to także skarbnica składników odżywczych? Bardzo dobrze wpływa na nasz organizm – szczególnie na układ trawienny, dostarczając nam witaminy C, A oraz sporo błonnika pokarmowego.