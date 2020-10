Nikola Tesla - geniusz, wizjoner, czy podróżnik w czasie?

Kiedy zapytano Alberta Einsteina, jak się czuje najbardziej inteligentny człowiek na świecie, odparł, że trzeba o to spytać Teslę. Kim był ten enigmatyczny wynalazca i konstruktor serbskiego pochodzenia? To barwna postać o genialnym umyśle, jak sądzą niektórzy, zupełnie nie z tego świata.

Zdjęcie Tesla to bez wątpienia jeden z największych naukowców wszech czasów, który opatentował blisko 300 wynalazków /YouTube

Z Wenus do Jugosławii



Reklama

Odtajniony dokument FBI "Interplanetary Sessions Newsletter" ("Biuletyn Komunikacji Międzyplanetarnej") z 1957 zawiera paragraf stwierdzający, że światowej klasy inżynier i naukowiec Nikola Tesla przybył na Ziemię z... innej planety.



Współpracownicy Tesli byli w bliskim kontakcie z obcymi, którzy ich kilkukrotnie odwiedzali i twierdzili, że uczony pochodzi z Wenus skąd, w 1856 roku, razem z rodzicami został przeniesiony do Jugosławii.



Ufolodzy zastanawiają się, czy wynalazki Tesli były zwykłymi technologiami używanymi przez istoty zamieszkujące Wenus. Jaki mieli w tym cel, że udostępnili nam swoje osiągnięcia? Czy pozaziemskie istoty żyją wśród nas?



Instagram Post

Tesla - człowiek o wielu talentach



Kiedy rodził się mały Nikola, świat powitał go burzą z piorunami, a mama nazywała maluszka "dzieckiem światła". Jego ojciec był popem, a matka, choć nie miała wykształcenia, była osobą niezwykle inteligentną. Tesla niejednokrotnie podkreślał, że swoje zdolności odziedziczył właśnie po niej.



Ojciec chciał, by syn poszedł w jego ślady, ale kiedy chłopak poważnie zachorował na cholerę, obiecał posłać go do najlepszej szkoły technicznej, jak tylko wyzdrowieje. Nikola studiował w Austrii i Czechach, pracował na Węgrzech i we Francji, większość życia spędził natomiast w Stanach Zjednoczonych.



Naukowiec mieszkał w kilku hotelach na Manhattanie. Z jednego został usunięty, ponieważ nie płacił regularnie za pobyt. Co więcej, goście hotelowi narzekali, że gołębie, które dokarmiał, zanieczyszczają i niszczą budynek. U szczytu kariery zamieszkiwał w Wardorlf Astoria, największym hotelu na świecie.

Genialny uczony miał obsesję na punkcie pereł, liczby trzy, przedmiotów okrągłych i dotykania włosów. Cierpiał na zespół obsesyjno-kompulsywny i chorobliwie obawiał się zarazków. Przed posiłkiem w restauracji, czyścił sztućce 18-toma serwetkami.



Nigdy się nie ożenił, choć bardzo cenił kobiety i miał u nich duże powodzenie. Nie był towarzyski, a jego wąskie grono przyjaciół i współpracowników opisuje go jako człowieka delikatnego, skromnego, uczciwego i wielkodusznego.



Nigdy nie spał więcej niż dwie godziny dziennie. Na studiach w Grazu nałogowo grał w szachy, bilard i karty, czasem 48 godzin bez przerwy. Potrafił pracować 84 godziny bez odpoczynku.



Miał fotograficzną pamięć i zapamiętywał całe książki. Mówił w ośmiu językach. Swoje wynalazki i projekty tworzył w głowie, nie robił szkiców na papierze, tylko spisywał je z pamięci.



Muzyk David Bowie zagrał Teslę w obrazie "Prestiż" Christophera Nolana.

W genialnego wynalazcę miał również wcielić się utalentowany polski aktor Tomasz Kot w filmie "Nikola" w reżyserii Ananda Tuckera. Niestety, z powodu pandemii produkcja został odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Instagram Post

Tesla - wynalazca nie z tej Ziemi



Tesla to bez wątpienia jeden z największych naukowców wszech czasów, który opatentował blisko 300 wynalazków. Studiował inżynierię i fizykę, miał wykłady dla studentów, choć oficjalnie nie zdobył stopnia naukowego na żadnej uczelni. Nazywano go "władcą piorunów". Twórca transformatora rezonansowego, marzył o przesyłaniu energii elektrycznej na duże odległości i był jednym z pionierów rentgenologii. Dzięki niemu mamy prąd przemienny w domowych gniazdkach.



W swoim laboratorium stworzył kilkadziesiąt aparatów nadawczo - odbiorczych. Twierdził, że za pomocą jednego z nich odebrał sygnały z innej planety. Skonstruował pilota, który sterował ruchem maszyny kroczącej, pływającej i latającej. Tę pierwszą wyposażył w czujniki i w ten sposób powstał pierwszy robot mobilny na świecie.



Instagram Post

Tesla pracował także nad wehikułem czasu, projektem broni służącej wykrywaniu i niszczeniu samolotów wroga, elektryczną łodzią podwodną oraz samolotem antygrawitacyjnym.



Uważał, że wszyscy powinni mieć powszechny i bezpłatny dostęp do energii, a jej bezprzewodowa transmisja jest możliwa. Przyznał, że raz udało mu się przesłać prąd dookoła globu.



Serbski naukowiec potrafił "na oko" wymierzyć przedmioty z dokładnością do milimetra. Pracował nad aparatem, który mógłby fotografować myśli, oraz systemem, dzięki, któremu można przekazywać wiadomości na odległość (dzisiejszy internet) i rozmawiać widząc drugą osobę, (dzisiejszy smartfon).



Mówi się, że część jego projektów zostało zablokowanych przez rząd USA, a zapiski z adnotacją, "sprawy rządowe" w tajemniczy sposób zniknęły po jego śmierci w roku 1943.