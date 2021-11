Noc Leonidów. Ostatnia szansa na podziwianie gwiazd w tym roku?

Leonidy są najszybszym znanym rojem meteorów. Ich prędkość w ziemskiej atmosferze dochodzi do 72 km/s. Ich rój jest aktywny od 10 do 23 listopada, a jego maksimum przypada w nocy z 17 na 18 listopada każdego roku. Leonidy mówiąc potocznie są okruszkami kosmicznej materii, które oderwały się od komety. Ziarna piasku i kamyki, które gdy wpadają w ziemską atmosferę, płoną. Tworzą w ten sposób zachwycające zjawisko.

Swoją nazwę Leonidy wzięły od gwiazdozbioru Lwa, gdzie znajduje się radiant roju, czyli miejsce, z którego meteory zdają się wylatywać. Najwięcej tych okruszków można zaobserwować w dzień maksimum.





Kiedy obserwować Leonidy?

Reklama

Maksimum aktywności Leonidów można było zaobserwować w tym roku w nocy z 17 na 18 listopada. Jednak dla fanów zapierających dech w piersiach zjawisk nic straconego! Te wyjątkowe spektakle gwiezdne na niebie można w tym roku podziwiać aż do 23 listopada.



Obserwacji najlepiej dokonywać z dala od miejskiego, sztucznego światła. Warto też na czas podziwiania tego zjawiska odciąć się od spoglądania w telefon - wówczas nasze oczy dostrzegą znacznie więcej światła pochodzącego z roju Leonidów.



W grudniu zobaczymy na niebie jeszcze roje Geminidów i Ursydów. Będzie to kolejna, ostatnia w tym roku okazja do podziwiania niesamowitych zjawisk na niebie.



Jesteście fanami podniebnych obserwacji?





Czytaj również:

Barbara Kurdej-Szatan trafiła do białoruskiej telewizji

Wirtualna metamorfoza księżnej Diany

Young Dolph nie żyje



Zobacz także: