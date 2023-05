Nosisz czerwone ubrania? Nic dziwnego, że mężczyźni ciągle się za tobą oglądają

Spis treści: 01 Co kolor ubrania mówi o Tobie?

02 Znaczenie kolorów ubrań

03 Psychologia kolorów. Dla kogo zarezerwowana jest czerwień, a dla kogo błękit?

Co kolor ubrania mówi o Tobie?

Nie jest przypadkowe, że pewne osoby sięgają częściej po ciemne kolory ubrań, kiedy inne wyłącznie po jasne - niezależnie od pory roku. Zdaniem psychologów to, co na siebie zakładamy i nosimy na co dzień, określa m.in.:

nastawienie do świata

stan duchowy

emocje jak np. tęsknota, radość, smutek

Okazuje się, że czasem celowo wybieramy pewne części garderoby, by tym samym poczuć się lepiej - a więc ubiór może również pełnić funkcję terapeutyczną i pozytywnie oddziaływać na układ nerwowy. Upodobanie do barw zmienia się co prawda wraz z wiekiem, jednak bywa i tak, że zarówno w wieku nastoletnim jak i latach dorosłości zakładamy kolorystycznie podobne do siebie stylizacje, z którymi kojarzeni jesteśmy przez całe życie.

Zdjęcie Osoby wybierające niebieskie stylizacje są zazwyczaj uporządkowane, romantyczne i cenią sobie spokój / 123RF/PICSEL

Znaczenie kolorów ubrań

Mówi się, że osoby mające w szafie przewagę ubrań w jednym odcieniu są zazwyczaj dość spokojne, a nawet konserwatywne, cechuje je twórczość i kreatywność. Z kolei ci, którzy noszą wielokolorowe stroje i każdego dnia je "miksują" to raczej osobowości spontaniczne, lekkoduchy, o żywiołowym temperamencie, pozytywnie nastawione do życia. Kolory jakie na siebie zakładamy mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wydźwięk. Zazwyczaj zakładamy to, w czym czujemy się najlepiej - mimo, że zawsze spotyka się to z aprobatą otoczenia.

Psychologia kolorów. Dla kogo zarezerwowana jest czerwień, a dla kogo błękit?

Psychologowie uważają, że poprzez ubiór pokazujemy nie tylko swój indywidualny styl, ale także podświadomie chcemy wyrazić swoją osobowość. Przykładowo osoby, które często noszą kolor:

Czerwony - chcą zaznaczyć swoja niezależność, siłę oraz pewność siebie. Czerwień to komunikat o wewnętrznej namiętności i energii. Osoba w czerwonym stroju lubi wyróżniać się w tłumie.

- chcą zaznaczyć swoja niezależność, siłę oraz pewność siebie. Czerwień to komunikat o wewnętrznej namiętności i energii. Osoba w czerwonym stroju lubi wyróżniać się w tłumie. Pomarańczowy - chcą wyrazić śmiałość i żądzę przygód. Osoby stawiające na ten kolor są zazwyczaj gadatliwe, z nieprzeciętnym poczuciem humoru i wiedzą czego chcą od życia.

- chcą wyrazić śmiałość i żądzę przygód. Osoby stawiające na ten kolor są zazwyczaj gadatliwe, z nieprzeciętnym poczuciem humoru i wiedzą czego chcą od życia. Żółty - osoby, które często noszą ten kolor cechuje ambitność, śmiałość i kreatywność. Na ogół są radosne, chętnie rozwijają swoje zainteresowania.

- osoby, które często noszą ten kolor cechuje ambitność, śmiałość i kreatywność. Na ogół są radosne, chętnie rozwijają swoje zainteresowania. Zielony - przypisuje się ją osobom spokojnym, nie lubiącym wdawać się w konflikty. Zieleń uwielbiają miłośnicy przyrody, uwielbiający przebywać na łonie natury.

- przypisuje się ją osobom spokojnym, nie lubiącym wdawać się w konflikty. Zieleń uwielbiają miłośnicy przyrody, uwielbiający przebywać na łonie natury. Biały - biel to kolor symbolizujący niewinność i niezależność. Osoby, które często go wybierają są zazwyczaj wrażliwe i życzliwe.

- biel to kolor symbolizujący niewinność i niezależność. Osoby, które często go wybierają są zazwyczaj wrażliwe i życzliwe. Niebieski - osoby w błękicie wzbudzają szacunek i zaufanie. Są uporządkowane, romantyczne, cenią sobie spokój i ciszę, mają wielu przyjaciół.

Zdjęcie Kolor czarny zwykle kojarzony jest ze smutkiem. Dla wielu kobiet to właśnie ta barwa jest najbardziej elegancka i ponadczasowa / 123RF/PICSEL

Fioletowy - po ubrania w tym odcieniu najczęściej sięgają artyści i osoby uduchowione. Miłośnicy fioletu poprze ubiór chcą wyrazić, że oczekują od innych akceptacji i szacunku.

- po ubrania w tym odcieniu najczęściej sięgają artyści i osoby uduchowione. Miłośnicy fioletu poprze ubiór chcą wyrazić, że oczekują od innych akceptacji i szacunku. Różowy - takie ubrania pasują do osób żyjących beztrosko, poszukujących bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. Ubiorem podkreślają swoją wrażliwość, ale także chcą pokazać, że mierzą bardzo wysoko i lubią podejmować wyzwania.

- takie ubrania pasują do osób żyjących beztrosko, poszukujących bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. Ubiorem podkreślają swoją wrażliwość, ale także chcą pokazać, że mierzą bardzo wysoko i lubią podejmować wyzwania. Czarny - ubrania w tej barwie przeważają w szafie wielu osób. Mimo że kojarzone są ze śmiercią, żałobą i smutkiem, jednocześnie wyrażają tajemniczość. Miłośnicy czarnych total loków uważają, że tego typu stylizacje są niezwykle wytworne i ponadczasowe. Niekiedy odbierani są jednak za tych, którzy stoją w cieniu i boją się wchodzić w jakiekolwiek relacje.

- ubrania w tej barwie przeważają w szafie wielu osób. Mimo że kojarzone są ze śmiercią, żałobą i smutkiem, jednocześnie wyrażają tajemniczość. Miłośnicy czarnych total loków uważają, że tego typu stylizacje są niezwykle wytworne i ponadczasowe. Niekiedy odbierani są jednak za tych, którzy stoją w cieniu i boją się wchodzić w jakiekolwiek relacje. Brązowy - kolor ten opisuje osobę oddaną pracy i przyjacielską, której może doskwierać poczucie braku bezpieczeństwa. Ubrania brązowe noszą także często twardo stąpający po ziemi artyści, nie przejmujący się zdaniem innych osób.

